La elección del presidente del TSJEx se retrasa hasta finales de noviembre

La elección a presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) se retrasa, al menos, hasta finales del mes de noviembre. Los cinco candidatos (María Félix Tena, Daniel Ruiz, Juan Francisco Bote, Joaquín González Casso y José Antonio Patrocinio) habían sido citados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el lunes de la semana pasada para realizar la entrevista previa a la designación, pero el viernes les avisaron de que se retrasaría al menos hasta noviembre. Una de las razones son las dos recusaciones que ha presentado uno de los magistrados, Juan Francisco Bote (actual presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial), en las que solicita que se retiren dos vocales del órgano de gobierno de los jueces, del que depende la designación.

En concreto ha requerido que se aparten del proceso de selección a Wenceslao Francisco Olea Godoy, porque considera que es amigo íntimo de otro de los candidatos, Daniel Ruiz, y a José Antonio Ballestero, por «enemistad manifiesta» entre ambos. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha decidido admitir a trámite solo la primera de ellas, la relativa a Wenceslao Francisco Olea, y rechazar la otra. El pleno la debatirá el próximo 30 de octubre.

APLAZAMIENTO / La recusación contra Olea viene fundamentada por un episodio ocurrido el pasado 25 de septiembre, a las nueve y media de la mañana en un restaurante de la calle Génova, en Madrid, un sitio cercano a la sede del CGPJ. Allí, y café por medio, Olea y Bote trataron el asunto del nombramiento. Ambos juristas se conocían desde hace más de treinta años, y Bote se interesó por el nombramiento en el que tenía que participar Olea, quien le habría expresado la existencia de un supuesto acuerdo para que el agraciado fuera otro de los candidatos al cargo, Daniel Ruiz Ballesteros, también conocido por el vocal.

Los aspirantes han sido emplazados para el mes de noviembre para la realización de la entrevista previa, para la que aún tienen que fijar una fecha exacta. Se prevé que el nombramiento se produzca la última semana del mes que viene, que es cuando se reúne el pleno del consejo. El elegido sustituirá a Julio Márquez de Prado, que lleva al frente del TSJEx desde el año 2003.

Las recusaciones de Juan Francisco Bote no son el único escollo que tiene que salvar la designación de presidente. Sino que a estas se une que el proceso se encuentra judicializado porque los colectivos Francisco de Vitoria y Jueces y Juezas para la Democracia lo han recurrido al Tribunal Supremo. Critican que en las bases no se detallan de manera pormenorizada los méritos necesarios para conseguir la plaza. El Supremo por el momento ha ordenado que se continúe con el procedimiento porque entiende que los nombramientos gozan de «presunción de legalidad». El Consejo General del Poder Judicial ya ha hecho efectivos más de medio centenar de nombramientos. En cambio el alto tribunal defiende que deben seguir adelante para no paralizar la justicia.