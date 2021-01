Los empleados de Tenorio exigen a la empresa el pago del dinero que les adeuda

Los trabajadores de Ambulancias Tenorio, convocados por CSIF como sindicato mayoritario en el comité de empresa, han secundado esta mañana una marcha en coche por las calles de Mérida para reclamar el pago de las cantidades que les adeuda la empresa, esto es, tanto la paga extra íntegra del pasado mes de diciembre como algunas guardias de los años 2018 y 2019.

El coordinador de Empresa Privada de CSIF, Paco Fernández, informa a este medio de que “una gran cantidad de la plantilla” ha reclamado ya por vía judicial el pago de las guardias atrasadas. Sobre este conflicto laboral, se muestra confiado en que finalmente la empresa les dará una respuesta: “No creo que la empresa se vaya a ir adeudando lo que adeuda a los trabajadores”. En caso contrario, Fernández avanza que habrá más movilizaciones, ya que “es la única forma de protestar que tenemos”.

La protesta se convoca después de que el 29 de diciembre el presidente del Gobierno regional, Guillermo Fernández Vara, anunciase la rescisión del contrato del transporte sanitario terrestre con Tenorio, cuya plantilla en la región cuenta con más de un millar de trabajadores. Ambucoex, un consorcio formado por empresas extremeñas del sector sanitario y del transporte por carretera, se hará cargo del servicio hasta el próximo otoño, cuando cumple el contrato actual y se sacará una nueva licitación. “Esperamos que estas empresas se acojan al convenio de los trabajadores y lo cumplan”, sostiene.

Pedro Serrano, empleado del soporte vital básico en Mérida y delegado provincial del comité de los trabajadores de Badajoz, señala que además de que la empresa no les ha pagado el 30% de la paga extra de diciembre, tampoco saben si cobrarán o no el sueldo de ese mes, aunque aún hay tiempo porque el plazo máximo para el pago es el 5 de enero.

Este profesional del servicio del transporte sanitario, que lleva 19 años trabajando en una ambulancia, asegura que las relaciones con Tenorio “están rotas y no sabemos si habrá que llevar el tema al juzgado”. En su caso, ya ha denunciado el impago de las guardias de 2018 y 2019. “A nosotros no nos han pagado horas extras, nos han pagado el dispositivo que no marca horas extras”, denuncia. A pesar de ello, Serrano confía en llegar a un acuerdo.

El consorcio empresarial que se ha hecho cargo del servicio ya ha solicitado una reunión con los trabajadores. “Nuestras expectativas son de mejoras, porque hemos trabajado en unas condiciones infrahumanas para los trabajadores”, subraya.