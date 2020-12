Sean grandes o pequeñas, da igual el sector de actividad al que pertenezcan, las empresas utilizan cada vez más habitualmente internet, ya sea para vender sus productos y servicios, comprar los que necesitan o para darse a conocer y promocionarse. Es algo que han venido confirmando las sucesivas encuestas sobre el uso de TIC (tecnologías de la información y la comunicación) y del comercio electrónico por parte de las empresas que elabora el INE. Su última edición incluye datos que comprenden hasta el primer trimestre del año, por lo que apenas si recoge el impacto que la pandemia ha tenido en los hábitos de conexión a internet o en el aprovechamiento que de la red han hecho las empresas durante el confinamiento. Sus resultados apuntan a que pese a los avances que se han ido produciendo en los últimos años, las firmas extremeñas continúan todavía a bastante distancia de los niveles medios del resto del país en muchos de los indicadores tecnológicos.

La estadística del INE diferencia entre entidades de diez trabajadores o más y las que no alcanzan esta plantilla, que son la gran mayoría de las que componen el tejido empresarial extremeño. Esta división evidencia la ‘brecha digital’ que existe entre unas y otras y que comienza ya por la proporción de ellas que cuenta con conexión a internet, que roza el 99% en las de mayor tamaño, mientras que en las microempresas es del 76,8%. Superior es la diferencia que existe a la hora de comparar los porcentajes de las que, teniendo conexión, cuentan con página web, que se sitúan en un 68,8% y un 23,5%%. Ambas ratios quedan, en cualquier caso, bastante por debajo de las medias nacionales, que es cerca de diez puntos mejor en las que cuentan con al menos diez empleados (78,1%) y del 28,8% en el resto.

También se queda lejos de los números estatales a la hora de examinar el tanto por ciento de ocupados que utiliza ordenadores conectados a internet con fines empresariales, que es el 46,9% en las empresas extremeñas de al menos una decena de trabajadores, por un 57% en el conjunto del país; o en cuántas dan trabajo a especialistas en TIC, que apenas son un 11,9% en la comunidad autónoma, frente al 18,4% que se contabiliza en España.

Por otro lado, un 15,4% de las empresas extremeñas que llegan a la barrera de los diez asalariados compran algún servicio de ‘cloud computing’ usado a través de internet (el promedio estatal está cerca de ser el doble, del 28,2%), y seis de cada diez (59,5%) recurre a las redes sociales (63% en España). Más de un 90% interactúa ya con las administraciones públicas a través de la red y un 83,3% ha empleado la firma digital en alguna comunicación enviada desde su empresa, si bien cuando se trata de relacionarse con sus clientes o proveedores solo un 21%emplea este sistema.

De las nuevas tecnologías por las que pregunta el estudio, la más utilizada en el primer trimestre de este año es el Internet de las Cosas (IoT por sus siglas en inglés). Un 21,6% de las empresas encuestadas de más de diez y trabajadores en Extremadura emplean dispositivos como sensores de movimiento para rastrear productos, cámaras manejadas a través de internet, o medidores y termostatos inteligentes, entre otros equipamientos. Aquí sí que se está por encima de la media española, que es del 16,8%. A continuación figuran los robots industriales o de servicios, usados por un 10,1% de estas firmas (8,9% nacional), el análisis de grandes fuentes de datos (’big data’), al que recurren un 7,6% (8,5% en el agregado estatal). y la impresión 3D, con un 4% (5% en todo el país). Un 96,3% dispone de alguna medida de seguridad TIC.

Cuando se examinan los datos de las empresas de menor tamaño, para las que el INE ofrece menos variables, las cifras caen ostensiblemente: solo un 1,63% emplea a especialistas TIC en Extremadura; las que adquieren algún servicio de ‘cloud computing’ son un 6,5%; las que están presentes en las redes sociales un 35,9%; y las que cuentan con sistemas internos de seguridad un 64,7%.

Comercio electrónico

Otro dato interesante que revela la encuesta del INE es el creciente uso que hacen las empresas del comercio electrónico, en este caso con datos del 2019. En Extremadura, un 43,5% de las de más de diez empleados realizaron ese año ventas o compras por esta vía. No obstante, el INE matiza que la información que facilita atañe a las empresas con sede social en Extremadura, por lo que no son datos regionalizados, y no serían representativos exactamente del comercio electrónico en la región.

Por sectores, el mayor porcentaje se contabiliza en el de la construcción (66,6%), superando a los servicios (46,3%) y a la industria (21,8%). Entre las firmas más pequeñas, el uso del comercio electrónico se reduce hasta el 21,8%.