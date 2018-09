Encontrados en Badajoz y Monesterio huevos de mosquito tigre, pero están bajo control

La Consejería de Salud ha trasladado hoy un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía tras detectarse la presencia de huevo de mosquito tigre en los términos municipales de Badajoz y Monesterio, contra el que ya se actúa de forma preventiva.

"Quiero llamar a la tranquilidad porque estamos actuando como tenemos que actuar, de forma preventiva, para que no generen problemas de salud pública, al igual que se hace con la fiebre del Nilo, la avispa asiática, cierto tipo de garrapatas", ha aseverado el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles.

Preguntado sobre esta cuestión en Badajoz, donde ha participado en una jornada de puertas abiertas del centro de día Nuestra Señora de Guadalupe, Vergeles ha insistido en que no hay que crear una situación de alarma puesto que las Administraciones realizan labores de control.

El consejero ha insistido en que no se ha detectado la presencia del mosquito tigre adulto, sino huevos de este insecto, el cual "no es peligroso en sí para la salud humana". "Es verdad que sus picaduras son más virulentas que las de otros mosquitos, pero en los casos autóctonos no se han detectado ninguna enfermedad provocada por una picadura del mosquito tigre", ha remarcado.

El responsable de la sanidad extremeña ha explicado que habían sido colocadas trampas en los municipios de Badajoz y Monesterio, ya que son frontera con otras regiones donde ya había sido detectada la presencia del insecto.

A su juicio, existe un exceso de alarmismo cuando se habla de especies invasoras, de ahí que ha vuelto a trasladar un mensaje de "calma a la población" porque ante dichas especies es necesario su control desde la Administración para que no tenga repercusión sobre la salud animal ni humana.

De hecho, cuando se tuvo constancia de la presencia de los huevos de este insecto se habló con los alcaldes de Badajoz y Monesterio, Francisco Javier Fragoso y Antonio Garrote, respectivamente. Además, ya se han realizado labores de erradicación en la capital pacense y en breves fechas se acometerán en Monesterio.

"El mosquito tigre está presente en España desde 2004 y lo que hay que hacer es conocer que ese tema existe, poner las herramientas necesarias para combatirlo y no generar alarmismo porque no hay motivos para ello", ha concluido.