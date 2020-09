Entra en funcionamiento la app 'Radar Covid' en Extremadura

El consejero de Sanidad extremeño ha anunciado este martes que "ya está funcionando hoy" la app Radar Covid en Extremadura, así como que en el resto del país "está empezando a funcionar".

José María Vergeles ha avanzado que la Junta va a publicitar dicha aplicación en la Universidad de Extremadura para que los universitarios se la puedan descargar, toda vez que se considera que dicho colectivo estudiantil es "un público candidato óptico" para poder emplear dicho mecanismo.

Vergeles ha añadido que la aplicación Radar Covid va a permitir "realizar una parte del rastreo" de casos de Covid-19 que se puedan dar en la comunidad extremeña.

¿Cómo funciona la app?

Si descargamos Radar Covid, nuestro smartphone detectará otros dispositivos o treminales que también se hayan bajado la aplicación. Si sus dueños han dado positivo en covid-19 se nos notificará que hemos estado cerca de ellos. La primera pantalla que aparece al descargarse la aplicación es una explicadión de Radar Covid. Nos da la bienvenida y deja claro que está en fase piloto. Avisa también de que las posibles alertas que recibamos serán simuladas.

¿Está garantizada mi privacidad si me descargo la app?

Utiliza un modelo descentralizado, basado en el protocolo Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing (DP-3T), el más respetuoso con la privacidad del usuario. Cuando una persona da positivo en el test de covid-19 y lo autoriza, se envían al servidor solo los identificadores que él ha emitido y no los que ha detectado de otros móviles cercanos, a diferencia del modelo centralizado que envía todo. Es decir, el cotejo de datos y análisis de riesgo se lleva a cabo en el móvil del usuario y no en el servidor. Se trata de un proyecto piloto que usa tecnología de Apple y Google. Se trata de una app gratuita y anónima. No revela ni tu identidad no la del terminal.

¿Cómo se rastrean los posibles contagios?

Tras aceptar la política de privacidad hay que activar el Bluetooth y el sistema de notificaciones de exposición a covid-19 creado por Apple y Google para el rastreo de contactos. Lo normal a partir de este momento es que nos avisen si hemos estado cerca de alguien con Covid.

Si no hay alertas, la parte superior de la pantalla estará en verde con el mensaje exposición baja. Al pulsarlo, se actualiza la fecha y nos da recomendaciones. En la parte intremedia de la pantalla se nos permite activar o desactivar la aplicación y en la inferior, comunicar un caso positivo de coornavirus.

Cuatro objetivos

Desde el 20 de julio se medirán los cuatro objetivos del proceso, que son: adopción (cuántas personas se descargaron la app); eficacia (cómo ha funcionado); compromiso (cuántos positivos se comunicaron), y retención (cuántos usuarios mantuvieron la app activa).