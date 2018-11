Eroski Cáceres cuelga el cartel de cerrado

Minutos antes de lo previsto, el hípermercado Eroski de Cáceres ha colocado el cartel de cerrado. De esta forma, sus instalaciones dan el carpetazo a 25 años de convivencia, 25 años que modernizaron a una ciudad sin grandes superficies y que cambiaron la filosofía del comercio.

Allá por un ahora lejano 18 de mayo de 1993, Eroski se convertía en el primer hipermercado de la ciudad y con él y el centro comercial Ruta de la Plata se instalaba la modernidad en una ciudad anclada al comercio tradicional.

El Ruta de la Plata era el primer centro comercial de Extremadura y costó 5.500 millones de pesetas. La superficie fue impulsada por el grupo Deico, a través de su Sociedad Desarrollo Comercial de Cáceres SA. Su apertura marcó un hito en la ciudad, además de suponer un auténtico acontecimiento: Más de 800 personas se agolparon en la calle a la espera de la apertura de puertas. Dejaron una imagen única: Cientos de cacereños a la carrera porque no querían perderse el inicio de lo que se creía iba a suponer un cambio de rumbo en Cáceres.

Eroski vivió años de bonanza. No había nadie que no hiciera su compra en él. Los pasillos llenos y las cajas con inmensas colas. Fue el que introdujo la tarjeta Travel en Cáceres y el primer hipermercado en devolver el dinero íntegro de la compra si se cobraba el precio que no era (si en los paneles de las estanterías ponía un precio y en caja cobraban otro el cliente tenía derecho a reclamar el dinero y quedarse con el producto).

Hasta que, sin saber por qué, un día esa imagen desapareció. Y comenzaron los rumores de cierre. Se convirtió en cooperativa en el año 2012 (la medida afectó a todos las tiendas de la firma vasca en España) y en 2016 cerraron todas las tiendas de proximidad (Eroski City y Center) al ser adquiridas por la cadena Dia. Aquel año los rumores del cierre del hipermercado volvieron a saltar, aunque entonces la firma decidió mantener el supermercado en Cáceres ya que, durante años, había sido uno de los mejores hipermercados del país, con unos beneficios importantes.