En España la creación de empleo cae en septiembre a cotas del 2013

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Que no se cree empleo, no es una buena noticia, pero si no se destruye si es buena noticia, pero si con ello de reafirman estables los puestos de trabajo, resulta agria-dulce la noticia.