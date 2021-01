Los estudiantes mantienen la huelga a partir de este lunes

Polémica vuelta a las aulas este lunes en Secundaria. La Coordinadora Estudiantil mantiene su convocatoria de huelga contra el inicio de las clases presenciales en ESO, Bachillerato y FP para «proteger» a los alumnos y sus familias del covid-19. Ante la gravedad de la situación, la plataforma pide a la Junta que rectifique y posponga esa vuelta presencial como mínimo una semana.

Para recabar apoyos el colectivo ha lanzado una recogida de firmas dirigida a Guillermo Fernández Vara en la plataforma web Change.org que ha logrado 12.500 rúbricas en solo 24 horas. Según explican en la misma, «no hay quien entienda que los alumnos debamos volver a las aulas este 25 de enero con la pandemia absolutamente desbocada», máxime cuando las clases on line «son perfectamente factibles como hemos visto meses atrás».

«No parece lo más razonable que se obligue a grupos de 30 alumnos a permanecer varias horas al día en un mismo recinto», defienden. Mientras tanto, la Consejería de Educación apela a la responsabilidad y pide confianza en las medidas de protección de los centros, pues recuerda que en el primer trimestre solo el 0,5% de las aulas estuvo en cuarentena.

La huelga cuenta con el apoyo de Unidas por Extremadura, que el pasado sábado pidió a la comunidad educativa que «desobedezca» a Educación porque las vuelta no es segura. También el PP ha pedido que se retrase por «el rechazo unánime de padres, alumnos, profesores y toda la comunidad educativa». Desde Ciudadanos apuntan que esta decisión no va en consonancia con las últimas restricciones decretadas, entre ellas el cierre de la hostelería y el comercio no esencial.