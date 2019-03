Evolucionan favorablemente los intoxicados en la discoteca de Almendralejo

Las personas intoxicadas por una sustancia aún no identificada la madrugada del sábado en la sala discoteca Lío The Show de Almendralejo evolucionan favorablemente, según ha indicado el responsable de esta sala, Pedro Serrano, que ha comparecido ante los medios para aclarar todo lo sucedido. Fueron 15 las personas que recibieron atención sanitaria por intoxicación, siendo ocho de ellas ingresadas en el hospital Tierra de Barros con problemas para respirar y vómitos, aunque todas han evolucionado favorablemente y recibirán el alta médica en el día de hoy.

Aunque el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha confirmado que ya han sido dados de alta, según fuentes de Efe. Además Vergeles ha añadido que esta mañana se les ha dado el alta porque su cuadro clínico era controlable en el domicilio y no necesitaban atención sanitaria ni han desarrollado ninguna complicación "para pensar en un agente toxicológico extraño".

La comparecencia de esta mañana del responsable de la sala es para aclarar todas las informaciones que se han vertido sobre el suceso en las últimas horas. Ha confirmado que un individuo, en torno a las 4.40 horas de la madrugada del sábado, esparció una sustancia que la policía todavía no ha confirmado, pero que produjo la intoxicación de una quincena de personas en la zona próxima a los aseos de la sala. Serrano ha querido aclarar que “en ningún momento se vivieron escenas de pánico como se ha comentado en algunos medios. Ni hubo pánico ni hubo una salida atropellada de la gente de la discoteca. Hubo un proceso de evacuación de manera tranquila y coordinada y eso es algo que puede decir cualquier testigo”. Lo que sí ha descartado Pedro Serrano es que la sustancia liberada por esta persona no identificada fuera gas pimienta, según le ha podido confirmar la policía, aunque dice que todavía no sabe qué tipo de sustancia se trata.

En el momento del suceso había en torno a 700 personas en la discoteca. “Es una situación que no se ha producido nunca durante los cuatro años desde la apertura de esta sala y creo que nunca en Almendralejo”. El propietario asegura que en cuanto tuvieron conocimiento de que había personas con malestar se activó el protocolo de seguridad y evacuación de la sala. “Aquí trabajamos más de 40 personas y esta es una sala de seguridad garantizada. Nosotros somos unos obsesos de la seguridad”, ha llegado a declarar el propietario. También ha recordado que, hace cuatro años, en el momento de apertura de la sala y a petición propia del propietario, el parque de bomberos inspeccionó minuciosamente la sala para el cumplimiento de todos los protocolos de seguridad exigibles y para que el informe quedara registrado en la documentación que se entregara a la administración pública.

Pedro Serrano ha indicado que, “en todo momento hemos permanecido en contacto directo con los familiares y afectados por el suceso, ya que ahora mismo son ellos nuestra prioridad”. Ha agradecido el trabajo de los agentes de policía local, nacional, así como sus especialistas de la científica y judicial, respectivamente, y al equipo de los Tedax que estuvieron trabajando durante gran parte del domingo en la sala.

La investigación continúa abierta y, de momento, la policía nacional no ha dado con el individuo que provocó este altercado grave. Pedro Serrano ha comentado que “no descartamos nada” cuando se le ha preguntado si habría una intencionalidad de alguien de querer dañar su negocio por algún motivo. Ha indicado que puede haber testigos que vieran algo, pero se remite a la información policial y oficial que lleva el caso para este tipo de dudas. También ha señalado que ha puesto a disposición de la policía las cámaras de seguridad que tiene la sala.

El propietario ha anunciado que el próximo sábado celebrará una jornada de puertas abiertas en la discoteca y que todos aquellos que dispusieran de consumiciones podrían canjearla ese día. También quiere hacer ver que la sala ofrece “una seguridad garantizada”, tras este suceso.