Los exámenes de la UEx serán presenciales pese a las nuevas medidas frente al covid-19

La Universidad de Extremadura (UEx) mantiene su intención de que los exámenes del próximo mes de febrero sean presenciales, a pesar de las últimas medidas decretadas por el Gobierno regional para controlar la incidencia del coronavirus en la región.

El rector de la UEx, Antonio Hidalgo, ha traslado esta decisión a los estudiantes a través de un correo electrónico enviado anoche en el que indica que tras las conversaciones mantenidas ayer con los consejeros de Sanidad y Economía de la Junta, se ha confirmado que las nuevas normas no afectan a la Universidad y, por lo tanto, la institución académica mantendrá “las mismas con las que acabamos el periodo lectivo de este primer semestre”.

“Las condiciones de presencialidad segura que se han desarrollado hasta ahora se han mostrado eficaces para evitar la propagación de la enfermedad y estamos logrando entornos razonablemente seguros”, apunta el rector, quien añade que en los periodos de exámenes se registra una menor afluencia de estudiantes en los centros universitarios que durante los periodos lectivos.

De esta forma, los exámenes serán presenciales o virtuales en función de cómo hayan autorizado las correspondientes Comisiones de Calidad del Título. Además, el rector informa a los alumnos de que aquellos que no puedan asistir a alguno o todos los exámenes, al estar confinados por haber dado positivo, por ser contacto estrecho o por otra enfermedad, deberán de comunicarlo directamente a los profesores de las asignaturas.

Por otra parte, aquellos estudiantes que no puedan acudir a los exámenes por las cuestiones médicas anteriormente señaladas, deberán recabar la documentación justificativa de su situación médica. “No es necesario tenerla el día del examen al que no podéis acudir”, apunta el rector. A quienes no puedan realizar las pruebas, se les buscará otra fecha para hacerla y será entonces cuando deberán de aportar los justificantes.

Por último, el rector recuerda que la normativa en vigor a nivel nacional, que debe ser respetada por las comunidades autónomas, indica que se pueden evitar las restricciones de movilidad en el caso de “asistencia a centros universitario, docentes y educativos”, además de que se permiten los desplazamientos para la “realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables”.