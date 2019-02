Exigen investigar un fraude en el iva de la aceituna

La Asociación de Compradores de Aceitunas de Extremadura exige a la Agencia Tributaria y a otras instituciones públicas que se investigue un «presunto fraude millonario» a la hacienda pública en el cobro del IVA por las producciones de uva y aceituna con una facturación superior a los 250.000 euros. Tras criticar que se trata de un asunto «muy silenciado», explica que cuando un agricultor vende su producción recibe un pago equivalente al 10% de la facturación en forma del IVA. Según informó ayer en una nota, el límite establecido es que esta no supere los 250.000 euros, de modo que a partir de este límite no se cobra este porcentaje. Sin embargo, existen agricultores que superan esta cifra, pero «que hábilmente asignan estos excesos a familiares o a otros pequeños agricultores» que no rebasan esta cantidad para cobrar el IVA.