Expertos avisan que los ciberataques también afectan a los ciudadanos

Las V Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad de Cáceres han servido para que más de cien investigadores compartan experiencias, así como para conocer los últimos avances informáticos en corrección de vulnerabilidades y ataques, un problema que afecta al ciudadano de múltiples formas, según los expertos. Ciudad Real acogerá la próxima edición, organizada por la Universidad de Castilla La Mancha.

Responsables de la organización y el presidente en funciones de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, clausuraron ayer estas jornadas, en las que se han presentado 83 trabajos de investigación. La Universidad de Extremadura (Uex), la Fundación Computaex y la Universidad Complutense de Madrid han sido las encargadas de llevar a cabo el encuentro, con la colaboración del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

A juicio del presidente del comité organizador, Andrés Caro, de la Uex, puede pensarse que la ciberseguridad y sus peligros solo afectan a empresas o instituciones, pero si este es un banco o un negocio online, también afecta al ciudadano, informa EFE.

«Además, todo el mundo tiene dispositivos inteligentes e información en las redes sociales, y los ataques no solo van a conseguir dinero sino también a causar daño contra la reputación y la privacidad de las personas; nos afecta de múltiples formas», señaló. En este sentido, recomienda tener sentido común, en primer lugar, así como sistemas operativos actualizados, no utilizar fuentes de instalación no oficiales de programas y la formación para evitar el riesgo de ciberataques.

Por su parte, Fernández Vara mostró su preocupación por la ciberseguridad, que tiene que ver con el «día a día», y porque «gran parte de nuestras vidas está descifrada en algún sitio y se está jugando mucho con la información que fluye. Así, ha recomendado la película ‘1984’, basada en el libro de George Orwell.

REDES SOCIALES / El presidente señaló que es el mundo que se vive ahora, en el que hay cámaras en las calles, pantallas en las casas con información y «dos minutos al día para odiar», en referencia al uso de las redes sociales.

«La inteligencia artificial acabará dominando nuestras vidas si no somos capaces de poner cortafuegos a la inmensa capacidad de hacer el mal que tiene el ser humano», afirmó Vara, para quien la ciberseguridad es «un asunto nuclear». Así, consideró que este tema debe transcender las políticas partidarias y el regate corto y tener una visión de futuro.

En este sentido, Juan Díez, del Icibe, expresó que actualmente la ciberseguridad es un «asunto de Estado» para el Gobierno de Pedro Sánchez, a la vez que valoró la celebración de estas jornadas que relacionan a los equipos de investigación de este asunto de toda España.

Por su parte, el director de la Escuela Politécnica, Pablo García, señaló que la mayor parte de los trabajos presentados han hablado de la ingeniería de datos y de la necesidad de una buena base de datos con la que cotejar la información. A su juicio, la ciberseguridad es algo transversal a los demás perfiles en Ingeniería Informática, que regular en nuestro país.