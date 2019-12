Las exportaciones a Reino Unido suman un 20% de auge en lo que va de año

La victoria inapelable de Boris Johnson en las elecciones británicas del pasado jueves deja las manos libres al ‘premier’ británico para romper amarras con la Unión Europea. El próximo 31 de enero es cuando termina la última prórroga concedida por Bruselas. No obstante, los británicos continuarán al menos hasta diciembre del 2020 con acceso al mercado único y dentro de la unión aduanera. Lo que está por ver es con qué condiciones se producirá la ruptura a partir de entonces.

Un centenar de empresas extremeñas ha exportado entre enero y septiembre al mercado británico, que es el quinto en importancia para la comunidad autónoma. El valor de los envíos ha superado los 92,5 millones de euros, casi un 20% más que lo que se llevaba comercializado a estas alturas del 2018. De hecho, a pesar de la incertidumbre que ha habido en torno a cómo se materializará la salida de la UE, Extremadura va camino de alcanzar en el 2019 un nuevo máximo en las exportaciones a este país. Seis de cada diez empresas de la región que han trabajado en él a lo largo de este año son, además, exportadoras regulares, es decir, han expedido sus artículos a las islas al menos durante los últimos cuatro ejercicios de una forma consecutiva.

Esta buena evolución de las ventas a Reino Unido refleja la que han seguido las exportaciones regionales en su conjunto, que este ejercicio suman un alza del 5,7% en términos interanuales. No obstante, Ramón Montero de Espinosa, director territorial de ICEX en Extremadura, precisa que también puede haber contribuido a esta mejora el que en los últimos meses algunas empresas británicas «hayan hecho acopio, con pedidos superiores a lo habitual, en previsión de un posible ‘brexit’ duro, para hacerse de stock».

Montero de Espinosa hace hincapié en que, aun en el caso de una salida sin acuerdo, el listado provisional de aranceles a aplicar por los británicos no incluye los principales capítulos que se exportan desde la región. Es lo que sucede con las conservas vegetales (de tomate, fundamentalmente) y las frutas de hueso, que encabezan el listado y que juntas concentran más de la mitad de la facturación (47,4 millones de euros). Con todo, agrega, el que gran parte de las exportaciones extremeñas estén finalmente exentas de aranceles no quiere decir que la salida no afecte a la actividad de las empresas que las realizan, «porque, por ejemplo, en productos perecederos los trámites aduaneros a la salida de la UE y a la entrada del Reino Unido podrían producir retrasos que afectasen o limitasen la vida útil de la mercancía, por no hablar de que, claro está, habría más burocracia».

En el 2016, año del referéndum del ‘brexit’ (fue en junio), las exportaciones extremeñas a Reino Unido ascendieron a 83,6 millones de euros. Efecto de la votación o no, el ejercicio siguiente se saldó con una notable caída, hasta los 78,3 millones, si bien en el 2018 se dispararon un 31%, sobrepasando los 102 millones de euros. Por sectores, lo que más vende la región son productos agroalimentarios (63,1 millones en el 2019, casi siete de cada diez euros expedidos). De productos industriales (hierro y acero, farmaquímica o materias primas y semimanufacturas de plástico, entre otros) se hicieron envíos por casi 28 millones. Atendiendo al volumen, hay cinco empresas que superan los cinco millones facturados, que en total suponen un 44% de las ventas (40,7 millones).