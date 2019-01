Extremadura cuenta con 30 licencias VTC en vigor

Las siglas VTC (las que identifican la licencia de los coches de alquiler con conductor) asociadas a la actividad de las plataformas de Uber y Cabify son el origen de un conflicto que ha estallado en el sector del taxi y que ha paralizado en los últimos días ciudades como Madrid y Barcelona con una huelga indefinida. ¿Y en Extremadura? Ni rastro de la polémica, básicamente, porque la situación en la región es muy diferente según confirman desde uno y otro lado y corroboran los datos de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y del Territorio: hay 30 licencias VTC en vigor frente a las 883 licencias de taxi (VT, por su nomenclatura oficial) que se mantienen activas y que engloban también a los taxis rurales.

«Aquí no hay ningún problema, son muy pocas licencias (VTC) las que hay en vigor y la situación no tiene nada que ver con lo que pasa en Madrid o Barcelona», explica Vicente Mendoza, presidente de la Asociación Radio Taxi de Cáceres.

Los vehículos de alquiler con conductor operan en Extremadura desde hace varios años aunque, según confirman desde el sector de las VTC, de las 30 licencias en vigor, apenas la mitad funcionan realmente y las empresas que las explotan no suponen una amenaza para el sector del taxi. «Hay VTC, pero afortunadamente no hay ni Uber ni Cabify», matiza Mendoza.

NO HAY COMPETENCIA/ «No hay guerra en Extremadura. Pero es cierto que en las grandes ciudades, hay coches de alquiler que están haciendo la competencia a los taxistas a través de Uber y Cabify (las plataformas ponen en contacto a clientes y a coches de alquiler con conductor para trayectos urbanos como los que hacen los taxis). Entiendo a los taxistas y tienen mucha parte de razón», corrobora Jorge Caldera, responsable de Trip Extremadura, una de las pocas empresas extremeñas de vehículos de alquiler con conductor. Tiene cinco licencias VTC que explota desde hace poco más de cuatro años en servicios con coches de alta gama. Antes estuvo durante 8 años trabajando en el sector del taxi. «Cambié porque quería hacer algo distinto al taxi, pero ligado a la actividad, porque me gusta conducir, me gustan los coches y me gusta el trato con el cliente», cuenta.

Solicitó las licencias aprovechando la liberalización que supuso la ‘Ley Omnibus’ del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y poco después ponía en marcha el negocio.

«Fue un acierto», asegura. Y trabajo no le falta, aunque nada tiene que ver con las dos plataformas que han cambiado las reglas del juego y han puesto en pie de guerra la sector del taxi. «Cabify me llamó para que trabajara con ellos y me negué. Yo ya he trabajado en el taxi y no quería ser un taxista a su servicio, yo hago otra cosa», explica Caldera, y añade: «Trabajamos con clientes que quieren un servicio muy concreto y a veces también muy exclusivo», asegura. De hecho su empresa fue la que se ocupó de los traslados de los actores y el equipo de producción durante el rodaje de Juego de Tronos en Cáceres y Malpartida, los de la serie Still Star Crossed y el pasado verano de los traslados de los actores de los montajes del Festival de Teatro Clásico de Mérida. «Hay quien pide cosas muy concretas, como una vez que querían cinco Mercedes clase S, uno de ellos con tapicería de cuero blanco de Cachemira, y otra vez una Mercedes Mini Van con suelo rojo y ‘play station’. Si ellos lo pueden pagar, yo lo puedo conseguir, pero estamos hablando de un negocio distinto al que están explotando esas plataformas» apunta.

Nicolás Cortés, que tiene tres coches VTC con base en Aliseda también asegura que la situación no tiene nada que ver. «Nosotros trabajamos con coches de alta gama y no esperamos en las calles de las ciudades como sí hacen los coches que trabajan con Uber y Cabify en Madrid, Barcerlona o Valencia. Todo el mundo tiene derecho a comer, pero el Gobierno debería actuar para acabar con el conflicto », afirma. Uber y Cabify no han respondido a la consulta de este diario.