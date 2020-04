Extremadura declarará luto oficial cuando deje de haber fallecimientos

Sus errores son fallecidos que le van a acompañar toda la vida sobre las espaldas». Es una de las frases más duras que ayer digo el líder del PP, José Antonio Monago, al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que compareció a petición propia ante la Diputación Permanente de la Asamblea para informar de las medidas puestas en marcha frente a la pandemia del coronavirus. Monago fue el más crítico con la gestión del Ejecutivo, que tildó de «negligente», sobre todo en lo relativo a las residencias y centros de mayores, que concentran el 90% de los fallecidos.

El popular instó a Vara a pedir perdón y mostró su decepción por que no haya declarado aún luto oficial en Extremadura, algo por lo que además le pidió explicaciones. «Hay que esperar a que esto pase», le replicó el presidente, que se mostró favorable a que las banderas ondeen a media hasta solo cuando se hayan dejado de producir muertes. «¿Qué hacemos si no con los fallecidos después del luto?», se preguntó. Vara añadió además que el luto oficial obligaría a la bandera de Extremadura, pero no a la de España. «No veo yo en los edificios públicos una bandera a media asta y la otra no. Lo que hagamos lo tenemos que hacer juntos», dijo.

Por ello, el presidente abogó por esperar a que las estadísticas reflejen cero fallecidos y cuando eso ocurra, prometió, se declarará el luto oficial. Además, «conjuntamente» con el PP, si así lo desea Monago. El presidente propuso además que este año se renuncie a todo el boato del Día de Extremadura para dedicarlo a los fallecidos por coronavirus y los trabajadores sanitarios con un «acto sencillo».

CIFRA DE FALLECIDOS / Para Monago sin embargo, las justificaciones de Vara son solo un «no sin el argumentario de Moncloa». El líder del PP acusó además al Ejecutivo regional de ocultar la verdadera cifra de fallecidos, que serían más del doble según sus cálculos: 893 exactamente y no 407 como aseguran las estadísticas oficiales, porque a estas habría que sumar el exceso de 486 fallecidos más que reconocen los registros civiles en el último mes. Y recordó que la Junta no atendió la petición de auxilio del PP en las residencias, especialmente la Asistida de Cáceres.

Por último, advirtió de que sin test masivos no puede haber una desescalada correcta, por lo que consideró «una auténtica temeridad abandonar el confinamiento».