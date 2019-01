Extremadura grita «¡ni un paso atrás!»

Extremadura ayer gritó: «¡Ni un paso atrás!» en las diferentes concentraciones que se dieron cita en el centro de Cáceres, Badajoz y Mérida en defensa de la igualdad y en solidaridad con «las mujeres andaluzas».

La plaza Mayor de Cáceres fue la sede de la concentración bajo el lema «¡Nuestros derechos no se negocian!». A la quedada asistieron decenas de personas que según la Policía Local sumaban alrededor de 500.

Mérida: Pancartas en la concentración en la plaza de España.

Durante el encuentro, que tuvo una duración de aproximadamente una hora, los diferentes colectivos de la ciudad leyeron el mismo texto que en el resto de ciudades españolas, incluidas las extremeñas. Una joven iniciaba la lectura al son de «asumimos como propio el manifiesto distribuido por las compañeras andaluzas», para después dar paso al documento elaborado por colectivos de Andalucía. El texto reivindica los derechos de la mujer y expresa que ayer se movilizaron «con motivo del debate de investidura que materializará el vergonzoso pacto del gobierno en Andalucía, en el que se está negociando con nuestros derechos y usándolos como moneda de cambio». Tras la lectura, diferentes colectivos cacereños y decenas de ciudadanos alzaron su voz entre protestas como: «la educación también es solución contra el machismo y su violencia, ahora y siempre desobediencia», al mismo tiempo que también ondeaban banderas de colores y moradas.

La líder de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, dedicó unas palabras a la lucha feminista como portavoz de los colectivos. «Estamos defendiendo derechos básicos, derecho a la vida, derecho a la igualdad. Me parece que en el siglo XXI todavía está en juego por pactos políticos que pueden perjudicar a la inmensa mayoría de esta ciudadanía», apuntó Chacón. Además, recordó que en estos últimos 15 años casi 1.000 mujeres han sido asesinadas y que es algo «que no podemos seguir consintiendo», reivindicó. Finalmente, Chacón pidió que se realizara un minuto de silencio ya que cada vez que «una mujer es asesinada a manos de su marido o pareja» la Plataforma de Igualdad de Mujeres de Cáceres se concentra y así lo hace. Y la plaza entera cayó.

En Badajoz

«Salimos en solidaridad con las feministas de Andalucía frente a las políticas que pretenden acabar con las leyes que protegen a la mujer y porque los derechos humanos no se negocian; peligra la Ley de Violencia de Género y no daremos un paso atrás en la defensa de la igualdad», manifestó Cristina Mesa, una joven que iba en la cabeza de la manifestación tras una pancarta que rezaba «Si nosotras paramos, se para el mundo». Tras la pancarta desfilaron en torno a unas 1.500 personas en Badajoz, convocadas por la Plataforma Feminista 8-M y otras 15 asociaciones de la región, en defensa de los derechos de la mujer y del colectivo LGTBI. «Nos manifestamos porque de nuevo peligra la libertad y la integridad de las personas LGTBI con la entrada de la ultraderecha en el parlamento andaluz», afirmó Abel Píriz, de la Fundación Triángulo. Para él, «hay verdadero riesgo» de que haya una involución legal y social «porque ya lo hemos visto antes, y vemos que ocurre en Francia, en Estado Unidos con Trump y en Rusia ya lo hemos vivido».

La convocatoria inicial era para participar en una concentración ante la Delegación del Gobierno, donde comenzaron a reunirse primero decenas y después centenares de personas, que acabaron caminando por la avenida de Huelva, Ramón y Cajal, Menacho, Juan Carlos I y Obispo, hasta la plaza de España, a ritmo de pitos y tambores, con banderas Arco Iris, con pancartas con textos como «Nos están asesinando. ¡Basta ya!», y gritos de «Ni un paso atrás, en igualdad», o «El feminismo, será la tumba la del fascismo». A la llegada de la manifestación a la plaza de España, Elena Rodríguez, como portavoz de los grupos convocantes, leyó un manifiesto, de apoyo de las organizaciones feministas de Extremadura a las convocatorias andaluzas «tras el avance de la ultraderecha poniendo en riesgo los logros conseguidos en las políticas de igualdad y contra la violencia de género», apostando «por una sociedad donde prime la igualdad», condenando «el mercadeo político de la ultraderecha con las medidas que protegen a las mujeres de las agresiones machistas» y que «quiere eliminar las leyes que persiguen a los maltratadores» y denunciando que «mienten al decir que la Ley de Violencia de Género es inconstitucional. Todo lo contrario, el Constitucional dictaminó en 2008 expresamente su constitucionalidad».

El manifiesto decía que «la derecha ha vuelto a las andadas, pretende eliminar la referencia a las violencias machistas para sustituirlas por violencia doméstica o intrafamiliar, ignorando que la causa de la violencia contra las mujeres es la desigualdad estructural a la que se nos ha sometido, entre otras cosas, por las políticas misóginas y patriarcales». Y que el pasado de estos partidos contra la violencia de género «está manchado de negaciones, incumplimientos, cambios de opinión y posiciones extremistas». Dijo también Elena Rodríguez que «la derecha está dispuesta a cambiar los derechos humanos de las mujeres por unos sillones», que «la igualdad es un principio democrático que no se puede cuestionar» y que «si tocan una coma o un euro en detrimento de estas leyes, serán igualmente responsables de los retrocesos en la vida y los derechos de las mujeres». Denunció, además, «que las derechas pretenden hacer una política basada en el miedo y en el odio hacia las mujeres. Volvemos al pasado, al mito de la mujer mentirosa y culpable, volvemos al machismo y a la misoginia», concluyó.

En Mérida

«No podemos permitir que haya un retroceso porque cuando se recortan derechos no solo afecta a las mujeres feministas o andaluzas, sino que tiene consecuencias para todas las mujeres», afirmó durante la concentración la portavoz de la asociación de mujeres Malvaluna, Marisa Tena. «Sabemos que cada vez que hemos dado un paso hacia la igualdad, el patriarcado ha reaccionado de una manera terrible contra nosotras intentando que no se cumplan esos avances para que no tengan que renunciar a los privilegios que ahora gozan», destacó. En este sentido, Tena se mostró tajante: «Las mujeres no estamos dispuestas a que se negocien nuestros derechos y se cambien por un sillón».

Para la secretaria de la asociación de la mujer rural y su entorno social (Amures), Cecilia Carrasco, los derechos conseguidos por las mujeres «han sido trabajados con sangre y fuego», por ello, «no queremos de ninguna manera que la ultraderecha eche para atrás ninguno de estos derechos».