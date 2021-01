Extremadura ha administrado 1.888 dosis de la vacuna de las 21.725 recibidas

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

A ver qué inventan ahora para hacer propaganda gubernamental, porque el cuento de las vacunas ya no cuela. No salen las cuentas con tan ridículas dosis ni entre sus palmeros y apesebrados; y lo peor es que no hay perspectivas de mejorarlas ni más humo que vendernos.