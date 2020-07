Extremadura impone la mascarilla obligatoria aún con distancia de seguridad

Me parece una decisión acertadísima, ahora solo queda que los agentes de policía ejerzan de modo contundente sus obligaciones de sancionar todo el que va por libre y le importa un bledo la salud pública , si esto no es así continuaremos en riesgo de pandemia irreversible. Tolerancia cero contra los "ninis de papa" que piensan que esto no va con ellos, los jubilatas nariz destapada, repartidores inconscientes y un largo etc que atentan contra la salud de los demás. Y el que no pueda aguantar la mascarilla pues que se quede en casa.