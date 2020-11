Extremadura lamenta cinco fallecidos por covid pero los positivos bajan a 129

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Es maravilloso el nuevo protocolo de hacer la pcr al octavo día de la cuarentena. Van a salir casi todas negativas , eso sí, sin saber si es porque ya te has curado o porque nunca lo has tenido. Reza porque se a lo segundo porque como sea que ya te has curado, tus contactos van a quedar sin identificar. Magia!!! En un mes surgirán casos de la nada.