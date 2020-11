Extremadura lamenta seis fallecidos por covid-19 y 82 casos positivos en la última jornada

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Toda la región a la baja menos Villanueva de la Serena. Hoy siete pero es que no dejan de salir varios todos los días. El personal está muy relajado. En los lugares de ocio no se respetan las normas. Y mira lo que sucedió anoche, cuando se llama la atención hay gente que reacciona de forma agresiva. Es necesario sancionar de forma ejemplar a tanto insolidario. Otro foco es el Centro Felipe Trigo, que no se han tomado medidas contundentes y es un foco del que emanan muchos contagios, usuarios, profesionales y familiares, que luego irradian a toda la ciudad. Siguen fallando los rastreos meticulosos y el aislamiento inmediato. Villanueva se esté quedando como el último reducto del virus en Extremadura.