Extremadura mantiene reuniones con el Ministerio de Sanidad ante su "mala" situación por el covid

Estamos en manos de dos ineptos políticos incapaces de todo excepto de cobrar. Dos personajes nefastos y populistas, el sr. Vergeles ha repetido su frase favorita “ no nos temblará la mano en tomar medidas duras si esto no mejora”. Solo es eso una frase de la que creo no sabe ni su significado. Lo del sr. Vara no tiene ni nombre, se esconde siempre y no sabe ni lo que dice, ayer llego a decir que Extremadura no tiene fronteras, que los municipios sí pero la comunidad no, por eso no se pudo ni se puede cerrar perimetralmente. De traca lo de este inepto político. Ya hay pueblos donde los padres no llevan a los niños a los colegios por el elevado índice de contagios. Como siempre los ciudadanos además de pagarles sueldos y dietas a esta pareja debemos tomar nuestras propias medidas. Y por cierto que alguien le diga al sr. Vara que Extremadura sí tiene “fronteras” y se puede cerrar perimetralmente. Lo hay que oír y que aguantar. Un pueblecito si tiene “fronteras” y Extremadura no. Márchese buen hombre y aprenda entre otras cosas dignidad y geografía.