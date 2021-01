Extremadura marca un nuevo récord de contagios con 1381 y lamenta 17 fallecidos por coronavirus

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

No creo que sea hora de pedir responsabilidades a nadie y mucho menos penales. Los que están no habrán tomado las medidas adecuadas para parar esto, pero lo que si tengo claro es que lo que han hecho lo han hecho con la mejor voluntad y con la certeza de que funcionaría. No lo han hecho con el afán de causar daño, seguro. Lo que pasa es que cuando a algún responsable se le agotan las ideas, es la hora de dejar paso a otro.