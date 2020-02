Extremadura no se plantea recurrir a los tribunales por el impago del IVA

El Ministerio de Hacienda no ha ofrecido ninguna alternativa a las comunidades autónomas tras el impago de los 2.500 millones del IVA de 2017 y se enfrenta a un reguero de denuncias en los tribunales por parte de los gobiernos regionales del PP, pero también de al menos dos socialistas, Castilla-La Mancha y Aragón, dispuestos a presentar la denuncia si no hay pago. Por su parte, la Generalitat Valenciana, La Rioja y Extremadura no hablan de momento de un recurso en los tribunales y confían en el diálogo que mantienen con Hacienda, al que varias comunidades han remitido cartas reivindicando el dinero.

En juego, 2.500 millones de euros correspondientes a 2017 que las autonomías tenían que haber ingresado en 2019. Desde el Ministerio se insiste en que no es posible ya cobrar un IVA que corresponde a un ejercicio liquidado, insisten fuentes del departamento a Europa Press. Montero lo dejó claro el martes e insistió en trasladar la culpa al anterior Gobierno del PP, por la maniobra de 2017, y a quien no apoyó los Presupuestos Generales del Estado del año pasado, en los que se solucionaba la cuestión.

Ante este panorama, las comunidades autónomas del PP van a seguir los pasos de Madrid, que recurrió el año pasado en la Audiencia Nacional para cobrar 377 millones del IVA del año 2017. El recurso fue admitido a trámite y sigue su curso. Galicia, Andalucía y Murcia han acordado ya también llevar a los tribunales sus exigencias. Castilla y León de momento estudia el asunto.

aumento del déficit // Cabe recordar que el pasado mes de octubre, el secretario general de Presupuestos y Financiación, Isidoro Novas García, ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea, manifestó que la Junta de Extremadura había pedido al Ministerio de Hacienda que para este 2020, en caso de que no pudiera hacerlo antes de acabar 2019, abonase los 86 millones de euros pendientes de la liquidación del IVA de 2017, al tiempo que calificó como una «injusticia» no haber recibido aún estos fondos, que incrementan el déficit regional en un 0,47%.

En su intervención, Novas explicó que como consecuencia de la reforma del IVA acometida en 2017, las entregas a las comunidades con cargo a este impuesto se liquidó en 2019 por 11 mensualidades en lugar de las 12 correspondientes, lo que en el caso de Extremadura se cifra en un impago de 86 millones. Como consecuencia, «vamos a tener 4,3 décimas de PIB en términos de déficit no previstas dentro del presupuesto para este año», subrayó.

Ante el impago del IVA por parte del Gobieron central, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido el más contundente y ha dado un plazo a Hacienda hasta el próximo martes para ofrecer una solución o su gobierno «dará instrucciones para que se establezca la denuncia». A un paso de hacer lo mismo está el aragonés Javier Lambán, que ha hablado en varias ocasiones con el Ministerio de María Jesús Montero.