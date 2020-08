Extremadura notifica 13 nuevos positivos de coronavirus, 10 en el área de Don Benito

Extremadura notifica este lunes 13 nuevos casos positivos de coronavirus, de los que 10 pertenecen al área de salud de Don Benito. En estos momentos el Servicio Extremeño de Salud (SES) está completando el estudio epidemiológico para conocer los contactos de estas personas, así como cuántos de estos 10 están asociados a los dos brotes que se han declarado ya en la capital de las Vegas Altas. Además de estos, se ha notificado un nuevo positivo en el área de Badajoz, otro en Coria y otro más en Llerena-Zafra. Los datos los ha avanzado esta mañana el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, en una rueda de prensa para explicar la evolución de la pandemia en Extremadura y las nuevas restricciones que impondrá la Junta para controlar la expansión del virus. La región mantiene en estos momentos a 12 pacientes hospitalizados, tres de ellos en la UCI, y en las últimas 24 horas no se ha producido ningún fallecimiento, por lo que el total de víctimas se mantiene en 520.

Los 13 casos notificados este lunes suponen ligero descenso respecto a los 16 diagnosticados el sábado. “Somos de las pocas comunidades en las que el número de casos desciende, pero eso no nos debe consolar porque el virus sigue con nosotros”, ha destacado el consejero. Según ha explicado, en la región hay en estos momentos 12 brotes activos, casi todos ellos relacionales con el “ocio no controlado”: reuniones familiares, comidas, fiestas en casas y fincas privadas, etc. De hecho, de los 350 casos actualmente en seguimiento y con origen conocido, más de 50% se han dado en reuniones familiares, donde no se guardan distancias de seguridad ni se usa mascarilla. La edad media de los nuevos positivos se sitúa entre los 30 y los 50 años, algo superior a la registrada en el conjunto nacional.

Situación de los brotes

Vergeles ha detallado que algunos de los 12 brotes activos de la región “están a punto de cerrar”, pero otros aún se están intentando acotar porque no están controlados. Así, en Badajoz, con seis brotes activos en estos momentos, estarían “a punto de cerrar” el número 3, con solo un positivo; el número 5, donde quedan dos personas en seguimiento de las 104 que llegó a tener, y el número 8, donde hay otras dos personas en seguimiento de las 72 que hubo en un principio. En el brote 4, con 28 afectados, quedan aún 26 positivos. En el 9 hay 24 personas en seguimiento, de las que cuatro son casos confirmados por PCR, y en el número 11 hay 26 personas en seguimiento y 11 positivos activos.

En cuanto a los dos brotes de Don Benito, y a la espera de los análisis epidemiológicos de las últimas horas, siguen activos dos brotes: el número 1, con 12 personas en seguimiento y cinco positivos, y el número 2, con 47 personas en seguimiento y 20 positivos. Vergeles ha recordado que este último, que comenzó en una reunión familiar, ha obligado a cerrar una fábrica de embutidos.

Por su parte, en Peraleda de la Mata hay 92 personas en seguimiento con un total de 18 positivos y 74 contactos asociados. En Navas del Madroño siguen bajo seguimiento 72 personas, de las que 10 son casos confirmados. En Torrecillas de la Tiesa son 13 las personas en seguimiento, con 3 casos positivos, y por último, en Casar de Cáceres hay 34 vecinos en seguimiento con 12 contagios confirmados.