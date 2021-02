Extremadura notifica 42 positivos y otros tres fallecidos por covid

Mario, a nivel de Extremadura, 42 casos no son muchos, pueden ser brotes en un pueblo etc ... fijate que la zona de Badajoz notifica 1, zona Coria ninguno, etc ... no son muchos, preocupante serían 300 0 400 diarios. Seguirá el goteo porque el virus sigue existiendo, no pienses que no habrá positivos ya, sólo que esperemos que sean poquitos diarios. Tranquilo que la cosa va mejorando, y pienso que entre marzo y abril si llegan las vacunas que estarán en camino se vacune más masivamente vaya mucho mejor todo. Controlando bien estos dos meses de marzo y abril se habrá hecho un gran camino para ello.