Extremadura notifica 51 positivos en otra jornada sin fallecidos por covid

Como siempre datos que no son reales, es sábado, esperemos al martes y sobre todo al lunes. De todos modos un 10% de los casos, como mínimo, no son reflejados en las estadísticas. En mi pueblo tenemos ya 4 casos y se siguen con las pruebas a los contactos y no aparecen en los datos. Algo que suele ser normal, tuvimos una época durísima con 190 casos en un pueblo de 1800 habitantes y jamás salió en las estadísticas, o salían 20, 30 como mucho.