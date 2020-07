Extremadura notifica otros 7 casos, 3 de ellos contagiados en Valencia

Una pena la suma de estos excesivos contagios. La mayoría de ellos perfectamente evitables. Por ejem. no me explico cómo en Peraleda los vecinos no observaron, al menos 10-12 días, medidas de distanciamiento social respecto a la persona llegada de Francia. Es una medida mínima ante cualquier persona que llega de otro entorno. Y lo mismo, respecto al viaje a Sesimbra. ¿Es que no se les puede ocurrir mejor idea que ir de turismo a un foco de infección, después de lo que vimos en Arroyo de la Luz en marzo? Y parece evidente que sin guardar suficienete precaución. Lo mismo con los viajes a Valencia, ¿pero no se informan antes de moverse? Calculen que además de los que se informa, hay bastante más. Ahora a sufrir los afectados y sus famiiiares. Esperemos haya suerte y solo sea un gran susto. Pero ayer perdí un buen amigo, con 47 años, (vivía en otro lugar) que, el virus apenas le ha dado tregua. En una semana se lo ha llevado al cementerio. Por favor, precaución! y disfrutemos de la semiibertad. Y digo semilibertad, por ahora. Ya vendrán tiempos mejores, y merecerá la pena vivirlos.