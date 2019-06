Extremadura pasa la barrera de los 400.000 afiliados

Mayo es una época buena para el empleo. Y esta vez, las zonas más beneficiadas por la bajada del paro han sido las que tienen más presencia de los servicios y la agricultura, es decir, las ciudades de Badajoz y Cáceres y las Vegas Altas del Guadiana. Así, Extremadura registró el pasado mes 4.062 personas menos que buscaban trabajo con respecto a abril (un descenso del 4,15%) y 9.510 menos que hace un año (una bajada del 9,2%). Ahora mismo hay 93.843 desempleados en la comunidad autónoma, lo que implica que la curva sigue cayendo, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

A estas cifras en positivo se suma que la región ha superado la barrera de los 400.000 afiliados a la Seguridad Social (concretamente 400.721 inscritos), que implica una subida mensual de 5.599 personas más (+1,42%) y 10.995 altas anuales más (+2,78%).

El secretario general de Empleo de la Junta, Javier Luna, quiso sacar pecho con estos números y asegurar que, en cuanto a la afiliación, esta se ha alzado «un 7% en esta legislatura (se refiere a la que acaba de terminar), llegando a las 25.909 personas más durante estos cuatro años de trabajo en la Junta de Extremadura». Añadió: «Se ha vuelto a cifras de agosto de 2008».

Y subrayó que esa subida de inscritos en la Seguridad Social «habla de empleo neto que se crea en la región».

También se refirió Luna al sector femenino: «Se ha logrado la cifra más alta de toda la serie histórica, con 123.346 mujeres cotizantes».

No es cifra MÁXIMA / No obstante, esa barrera de los 400.000 en la que se pone el foco no supone ningún récord. Al finalizar 2007 se registraron en Extremadura 403.495 personas dadas de alta en la Seguridad Social. Ese cierre de año es el mejor de la serie histórica, aunque el máximo se produjo en febrero de 2008, cuando hubo 408.294 afiliados.

El paro bajó en el mes de mayo en todos los sectores, pero sobre todo en servicios (hostelería, turismo, comercio...). «El de larga duración también evoluciona favorablemente, ya que ha caído en 756 personas. En este colectivo son, en su mayoría, personas de una cualificación baja. Como mucho, tienen la ESO», subraya Luna.

los CONTRATOS, TEMPORALES / Asimismo, en el quinto mes del año hubo 71.921 contratos, un 10,19% más que en la mismo periodo del pasado año. Eso sí, no cambia la tendencia: solo 1.977 fueron indefinidos y 69.944 temporales (97,2%).

Sindicatos y patronal analizan los nuevos datos de desempleo en Extremadura y concluyen que, si bien la cifras invitan a ser optimistas, no hay que olvidar la precariedad que reina en el mercado de trabajo ni la debilidad del tejido empresarial.

Desde UGT, su secretario regional de Formación y Empleo, Ricardo Salaya, asegura que «la reducción del paro supone la segunda mejor cifra para el mes de mayo de los últimos 10 años, aunque las bases de crecimiento siguen siendo muy frágiles por los contratos precarios y eventuales», según recoge la agencia Efe.

En CCOO destacan «los buenos datos registrados y de afiliación a la Seguridad Social», pero, igualmente, mencionan que «el mercado de trabajo extremeño sigue marcado por una gran precariedad y estacionalidad en la contratación».

Por su parte, el secretario general de la Creex, la patronal, Francisco Javier Peinado, destacó el aumento de afiliados a la Seguridad Social, «pues se mantiene una tendencia alcista continuada, aunque muy poco a poco». Y resalta el buen comportamiento de todos los sectores en la reducción del paro, sobre todo el de la construcción».