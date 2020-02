Extremadura pone en marcha una comisión de actuación rápida para hacer frente al coronavirus

La Junta de Extremadura pondrá en marcha una comisión interdepartamental “de acción rápida” para hacer frente al coronavirus. Según ha explicado en la mañana de este miércoles en rueda de prensa el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, la medida se toma tras la aparición del nuevo foco en Italia y los sucesivos casos que se están dando en varias comunidades autónomas. Vergeles ha lanzado un mensaje de “tranquilidad y confianza” a los extremeños, pues todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS) están preparados para hacer frente al coronavirus, una enfermedad que según ha dicho tiene un índice de contagiosidad menor al de la gripe.

De momento en Extremadura no se ha dado ningún caso, aunque sí se han tomado muestras a diez personas, resultando todas ellas negativas, y se está a la espera de que en las próximas horas se conozca el resultado de otras cuatro. “Se toman medidas porque se trata de un virus desconocido y hay que hacer un seguimiento muy activo, y porque virus de esta misma familia han causado síndromes respiratorios graves”, ha insistido Vergeles. El consejero ha señalado que la Junta informará de cualquier novedad acerca del coronavirus “de forma proactiva”, al igual que ya se hace en el caso de la gripe, y ha instado a la población a no alarmarse y ni hacer caso de bulos como los dos aparecidos en las últimas horas en redes sociales y que apuntan a sendos casos positivos en Cáceres y Plasencia.

Para hacer frente a la propagación de la enfermedad, la Junta ha aprobado este miércoles en Consejo de Gobierno la creación de esa comisión de acción rápida, que estará integrada por el propio presidente, Guillermo Fernández Vara; el vicepresidente primero y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles; la Delegación del Gobierno, y miembros de las consejerías de de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio (tiene las competencias en urgencias y emergencias), Portavocía, Hacienda y Administración Pública (por riesgos laborales y provisiones económicas) y Movilidad, Transporte y Vivienda (por si fuera necesario decretar algún tipo de aislamiento). Extremadura se ha adherido además a una compra centralizada mascarillas junto al resto de comunidades autónomas que permitirá disponer de 75.000 unidades más ante el “verdadero desabastecimiento” actual, pese a que no sirven para prevenir el contagio.

El consejero, que participó ayer martes en una reunión con el resto de autonomías en Madrid, ha explicado que todos los casos que se han dado hasta ahora en España son “exportados” (es decir, que el contagio se ha producido fuera del país) y que los esfuerzos se centrarán en evitar la propagación entre la población residente. Si esto ocurriera, sería necesario tomar medidas “más drásticas”, como el aislamiento. En cualquier caso, ha insistido en que “la singularidad” que tiene el coronavirus es que es desconocido para la comunidad científica y que en la mayoría de los casos se trata de una enfermedad que no es grave, con un índice de letalidad que no supera el 3%.

En cuanto al contagio, ha explicado que mientras que una persona infectada de sarampión puede llegar a contagiar a otras 15, en el caso del coronavirus la cifra se reduce a dos. Según Vergeles, la mejor forma de prevenirlo son las medidas de higiene común: lavarse las manos con agua y jabón, taparse la boca con el brazo al estornudar o toser y mantener la casa bien ventilada. Las mascarillas no son eficientes y de hecho, solo están indicadas en el caso de personas ya afectadas para no transmitir el virus. Por ello, y ante la situación de desabastecimiento que se vive actualmente en las farmacias, el consejero ha hecho una llamada a la tranquilidad. “El acopio de mascarillas en casa lo único que puede hacer es que caduquen”, ha asegurado.

Para las personas que han estado en la zona de contagio o en contacto con una persona que pueda transmitir el virus, se recomienda la “autovigilancia”: observar si tienen algún síntoma (tos, fiebre, catarro de vías altas o dificultad para respirar) durante los 14 días siguientes y en caso afirmativo, llamar al 112. China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y las cuatro regiones del norte de Italia son ahora mismo las zonas con riesgo de contagio. Vergeles ha recordado que no se han cerrado fronteras ni hay restricciones a la hora de viajar, aunque sí ha recomendado a los extremeños que no se desplacen a estos lugares “si no es absolutamente necesario”. Los que ya están allí han de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias y si han viajado pero ya están de regreso en la región, “no tienen que hacer nada más que autovigilarse”.