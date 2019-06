Extremadura reconoce a los perros de asistencia: tendrán registro oficial y DNI

Se relacionan casi en exclusiva con la ceguera, pero un perro no solo puede ser una herramienta esencial para mejorar la calidad de vida de las personas invidentes sino de otras muchas con distintas discapacidades o enfermedades. «Mucha gente se sorprendería de cómo puede mejorar la vida en personas con autismo, con discapacidad física y en personas con enfermedades como la diabetes o la epilepsia porque los perros son capaces de predecir crisis epilépticas e incluso bajadas de azúcar», cuenta Jesús Gumiel, el presidente de la Federación de Asociación para la Atención e Integración de Personas con Discapacidad Física en Extremadura (Apamex).

Este colectivo ha participado en el desarrollo de una normativa pionera en la comunidad, que mejorará la vida de estos animales y de los usuarios a los que prestan apoyo. La nueva orden, todavía en fase de borrador, reconocerá por primera vez en la región la figura de los perros de asistencia, su control y su acreditación, así como los requisitos que deben cumplir también los centros de adiestramiento y la capacitación de las personas adiestradoras.

Se pondrán en marcha, además, dos registros oficiales: uno en el que se incluirán todos los perros de asistencia que hay en la comunidad y otro con los centros de adiestramiento. «Supone un avance muy importante», valora Gumiel. «En otras comunidades este tema está ya regulado y operativo y quedaba pendiente Extremadura». Tal y como explica, los perros de asistencia permiten a personas con discapacidad o enfermedades mejorar su autonomía y su calidad de vida. «Nos ha pedido mucha gente que avanzáramos en este asunto, incluso empresas que se dedican a adiestrar perros, porque esta actividad no estaba regulada en Extremadura». Hasta ahora.

La normativa además de acreditar oficialmente a los perros de asistencia, que deberán llevar un distintivo oficial en su arnés o collar y contar con un carnet vinculado al dueño que requiere de ese apoyo animal, también regula los derechos y obligaciones que tienen estos animales.

«Es que hasta ahora no eran perros de asistencia oficiales y no tenían ningún derecho garantizado porque el animal no estaba acreditado ni tampoco el centro en el que había sido adiestrado. Eso suponía que si ibas con el perro a un centro comercial podían impedirte la entrada con él, dependías de la buena fe de las personas, pero ahora eso estará amparado por una regulación. Ahora ese animal va a tener unas garantías y también la persona que lo adquiere», insiste Gumiel.

De esta forma, la nueva normativa extremeña recoge que los perros de asistencia podrán acceder a determinados espacios como locales de espectáculos y actividades recreativas, lugares de esparcimiento al aire libre (playas y piscinas naturales, parques, jardines...), centros de enseñanza, sanitarios –con algunas limitaciones–, hogares de mayores, clubes religiosos, oficinas, instalaciones deportivas, grandes almacenes abiertos al público general, transportes colectivos, taxis... siempre que los usuarios cumplan también sus obligaciones: mantener al animal en correctas condiciones de higiene y salud, utilizarlo para las funciones para las que ha sido adiestrado y tener en orden la documentación, entre otros.

El presidente de Apamex destaca otros aspectos de la nueva regulación, como la consideración de perros de asistencia también para aquellos animales que se encuentren en formación: «es algo muy importante porque podrán entrar en determinados lugares para poder adquirir una formación completa». Y también las garantías de que el animal que adquieres ha sido adiestrado en un centro homologago y que cumple los requisitos exigidos. «Con esta orden se va a exigir contar con una capacitación profesional para ser adiestradores de perros».

Gumiel recuerda que la colaboración de los animales con los seres humanos no para de investigarse y avanza muy rápido. «Se sorprendería de cómo puede mejorar la vida de personas con discapacidad o con algunas enfermedades. Ya hay perros que están detectando crisis de epilepsias por los olores que desprenden las personas cuando se va a sufrir alguna. O, por ejemplo, también son capaces de detectar cuando vas a tener una bajada de azúcar. Son cosas muy importantes». Y, además, añade que abre un nuevo campo laboral para los centros y los profesionales del adiestramiento.

Con esta normativa, una orden desarrollada por la Dirección General de Arquitectura que está aún en fase de borrador, prácticamente culmina la puesta en marcha de la Ley de Accesibilidad de Extremadura que se aprobó en el 2014 y cuyo reglamento de desarrollo comenzó a funcionar en agosto del pasado año. «Ese reglamento abordaba aspectos muy novedosos, como la adaptación de playas fluviales o espacios naturales, entre otros, y ahí también propusimos la regulación del apoyo animal. Ahora con esta orden queda totalmente desarrollado».