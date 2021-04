Los contagios repuntan a 114 con seis municipios bajo vigilancia

Malas noticias, normal… El Área de Salud de Plasencia registra 8 casos positivos. Tiene 13 pacientes hospitalizados, 3 de ellos en UCI. Y mientras tanto, espacios descontrolados, sin mascarillas ni distancias de seguridad… Por favor, esto es un ruego a la Policía Local de Plasencia, a la Policía Nacional, a la autoridad competente, para que controlen las zonas donde saben de sobra que no se cumplen las normas, como la terraza de la Plaza Torre Lucía de Plasencia: “Ni mascarillas, ni distancias de seguridad, ni Policía…” Hace tiempo que tengo claro que la solución no está “en nosotros”; como dice Matalap, “La gente normal cumple las normas”. Pero por culpa de los anormales vamos a pagar las consecuencias todos, ya lo hemos visto... Ahora me pregunto quiénes son más anormales, si los que no cumplen las normas o los que no hacen su trabajo para que se cumplan.