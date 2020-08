Extremadura registra 30 casos, un fallecido de 52 años y un nuevo brote en Almendralejo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

¿Cómo hemos llegado a estar así? En menos de dos meses estamos peor que al final de confinamiento. Algo se está haciendo muy mal. Algunos ciudadanos no asumen la realidad. La administración no asume sus responsabilidades. O se frena ya o padeceremos de nuevo, todos, graves consecuencias. Algunos ignoran que viven en una sociedad hacia la que tienen unas obligaciones. En septiembre no se podrán abrir los centros educativos, la economía sufrirá nuevo parón, hospitales llenos.... todo ello junto con la pérdida de la salud y de más vidas humanas. Hay que parar. Tomar medidas serias, tanto la administración como los monos locos que van por ahí con una metralleta disparando virus a todo el que se le acerca.