Extremadura sigue por encima de los mil casos diarios y suma 10 fallecidos más por coronavirus

A ver, esto no es un partido de futbol, y no se cambia al entrenador por dos partidos perdidos. Esto es algo mucho más grave, es una pandemia sin parangón, sin ninguna referencia, algo totalmente nuevo sobre lo que estamos luchando algunos. Y digo algunos, porque hay gente que todavía no es consciente de lo que tenemos entre manos. Y no, cerrando dos días no se van a ver los efectos, todavía quedan muchos más contagios y arrastres del efecto de navidad. No hace falta poner un policía en cada casa para recordar que tenemos que autoconfinarnos, que las reuniones familiares son los principales focos de contagios. Pero no, la gente no entra en razón.