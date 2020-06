Extremadura registra un nuevo caso de coronavirus en Cáceres

El virus no se ha ido. Ya no mata como antes, ya no se contagia como hace un mes, ni como hace dos, pero sigue ahí, con amenaza de rebrote en cuanto las medidas de higiene y seguridad se descuiden. La prueba son los datos. Extremadura sumo ayer otro nuevo caso positivo (comprobado por PCR, la prueba más fiable), fue en el área de salud de Cáceres, la más castigada por la pandemia. Son ya 2.978 los casos acumulados en la región (más los que salieron a la luz con los test rápidos, que se han esfumado de las estadísticas).

La parte positiva del último balance es que, por cuarto día consecutivo, no hubo que lamentar muertes por covid-19 en la comunidad, según los números de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta.

Además, se contabilizaron seis altas más: cinco en el área de salud de Plasencia y otra más en la de Don Benito-Villanueva de la Serena. De este modo, son ya 4.148 las personas curadas en Extremadura. Otra cuestión son las secuelas que deja la enfermedad, de las que también advierten las autoridades sanitarias.

LOS RASTREADORES / Otra variable más que se incluye ahora en los informes son los casos sospechosos, esto es, las personas que han estado en contacto con positivos ya confirmados y que deben permanecer en aislamiento domiciliario dos semanas; si presentan síntomas, entonces se le hace la PCR. Farmacéuticos y veterinarios son los encargados de hacer este seguimiento. En la jornada de ayer se detectaron 39 casos sospechosos y se descartaron 66.

Más datos que dibujan la evolución de la pandemia en la comunidad: en los hospitales extremeños las ucis siguen libres de pacientes covid. En planta solo quedan seis afectados (tres en Cáceres, dos en Plasencia y uno en Badajoz) y no se ha producido ningún nuevo ingreso.

por áreas de salud / El área de salud de Badajoz notificó ayer seis nuevos casos sospechosos y descartó 29. Desde el comienzo de la pandemia suma 480 curados y 37 personas fallecidas.

El área de salud de Cáceres registró 11 casos sospechosos, descartó 11 y confirmó el único contagio de la jornada. Acumula 269 fallecidos y 1.859 pacientes curados.

El área de Mérida detectó cinco casos sospechosos y descartó ocho. Acumula 32 víctimas mortales y se han curado un total de 385 pacientes.

Plasencia notificó siete casos sospechosos y descartó seis. Registra 74 fallecimientos y 568 pacientes curados.

El área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena registró cuatro nuevos casos sospechosos y descartó otros cuatro. Aquí han fallecido 21 personas a lo largo de este periodo. Tiene 344 pacientes que se han curado.

El Área de Salud de Navalmoral de la Mata registró dos casos sospechosos y descartó tres. Se han curado 274 personas. Registra un total de 53 víctimas mortales.

El área de Coria notificó un caso sospechoso y descartó otro.Se han curado 192 personas y se han producido 19 fallecimientos por coronavirus.

Por último, el área de salud de Llerena-Zafra notificó tres casos sospechosos y descartó cuatro. Registra 46 personas que ya se han curado. Se han producido 5 víctimas mortales desde el comienzo de la pandemia. HSClB