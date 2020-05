Extremadura registra su primer día sin fallecidos desde que se aprobó el estado de alarma

Y madrid sólo un contagiado y 144 nuevos enfermos en hospital . Extremadura 5 casos nuevos 15 hospitalizaciones. Todo bien , ninguna duda. Datos fidedignos , creibles , muy verosímiles. Estoy tranquilo , me lo creo todo , ok . España 356 casos Italia donde está mucho más controlado y menos atomizado , 1389 , claro que si...todo en orden , cuando puedan me limpian la baba que se me está cayendo por la comisura derecha , gracias