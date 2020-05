Extremadura saldrá del estado de alarma el 21 de junio

Vaya, aquí si se permiten comentarios. Será para que se alabe la información. Mira, se delega en las comunidades en fase 3 porque lo ha exigido PNV entre otros, para que lo apoyen, nos gobierna el PNV, también ahora se están comprando los votos de Rufian, como ya hizo Bildu. Estos son los que gobiernan y los apoyos, se delega en todas las regiones porque no pueden delegar solo las competencias en unas determinadas que todos sabemos. Vara, por cierto, el gasto ese sanitario que ha hecho la junta, se te ha olvidado decir que lo van a pagar los empleados mileuristas de la junta en su mayoría al quitarle un 2% de su salario, que si cobran en el resto de España. Un 2% de bajada a familias en muchos casos mileuristas. Se te ha olvidado decir eso, que una limpiadora de la junta que no llega a 1000 euros no va a cobrar ese 2% porque por lo visto sería insolidarios reclamarlo. Una subida negociada y aprobada y ya se debió pagar en enero a costa de otro complemento también negociado que ni por asomo se pagará, pero al menos esa subida si debía hacerse como ya se está pagando en el resto de España. Supongo que esa subida un político de la junta se la come en una dieta y ni se entera, pero pero alguien mileurista y ganado con su trabajo debe renunciar a ella. El problema es que tanto UGT y CCOO no van a hacer nada para reclamarla, harán el paripé al ser afines a esa ideología. Ahora, seguid con la desescalada famosa y la nueva normalidad. Que menudo exitazo ha sido.