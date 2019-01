«Extremadura tiene mucho margen de crecimiento en turismo internacional»

Extremadura aprueba con nota en turismo. Así se desprende del análisis que realiza la Secretaria de Estado de Turismo de España desde el pasado mes de junio, Isabel María Oliver (Campos, Mallorca, 1961), tras visitar durante dos días la región para conocer de primera mano los productos turísticos extremeños. «Me ha gustado mucho Extremadura como un destino amable y tranquilo», afirmó la responsable del Gobierno de Pedro Sánchez durante el transcurso de una charla con este diario, en uno de los salones del Parador de Mérida, en la que también defendió el modelo turístico actual de Extremadura.

-En los últimos tiempos, la felicidad se ha vinculado con el turismo, viajar… ¿qué le parece?

-El turismo es también la industria de la felicidad porque vendes ilusiones y ello requiere mucha dedicación, profesionalidad e innovación en los profesionales.

-Desde su llegada al cargo el pasado mes de junio, ¿cuáles están siendo las principales líneas de actuación de su departamento?

-Desde que llegamos hace siete meses hemos empezado por el diálogo con todas las administraciones públicas porque entendemos que la colaboración público-pública es absolutamente necesaria. Al llegar al gobierno nos encontramos que había habido una desconexión en este sentido y volvimos a conectar a la Administración del Estado con todas las administraciones para trabajar por y para el turismo. También trabajamos con la parte privada, con el sector empresarial y turístico estatal. De esto han salido mesas de trabajo en las que se están abordando temas que preocupan a las comunidades autónomas y al sector turístico como promoción, marketing, productos turísticos, alquileres... También hemos seguido abordando temas que estaban iniciados como el de la digitalización con los destinos turísticos inteligentes. La tecnología es esencial en el sector turístico y estamos trabajando en ello desde el primer día.

-¿Cómo se va a abordar el nuevo modelo turístico del país?

-Vamos a abordar y diseñar entre todos el modelo turístico de este país para tener un plan estratégico del turismo español 2020-2030. El Gobierno del Estado pondrá encima de la mesa unas directrices para hablar con las comunidades autónomas y todos los agentes que están trabajando en esta industria tan transversal. El modelo turístico del país tiene que ser el de la sostenibilidad en todas sus vertientes, la económica, social y territorial, y de eso no tenemos ninguna duda. Veo también el turismo como una herramienta de cohesión social, de desarrollo económico y de fijación de población. La calidad del empleo también es un tema esencial. Todo ello conjuga una realidad económica muy importante, pero también de convivencia donde tiene que ser posible un equilibrio entre todos estos actores para que los residentes puedan desarrollar su vida y los turistas su ocio, en un espacio compartido sin problemas.

-¿Se contempla algún plazo para la puesta en marcha del plan?

-Próximamente queremos llevar a Consejo de Ministros un informe que pondría sobre la mesa las directrices para abordar este plan. Creo que antes de Fitur podremos tener estas directrices y después podríamos abordar ya la elaboración de este plan, que tiene que ser trabajado con todos los agentes públicos y privados.

-Uno de los datos que mayor importancia tiene para el sector es el del gasto turístico, ¿cómo está siendo su evolución?

-El gasto es una cifra muy importante a la hora de valorar las temporadas y se ha registrado una evolución positiva. En este caso ha sido un buen año a nivel estatal, con un crecimiento en el gasto superior al 2%, lo cual es muy importante porque ya veníamos de un año donde había habido un crecimiento importante. Tenemos que seguir trabajando para que el gasto siga con estos índices, si puede ser creciendo.

-Entrando en el ámbito regional, ¿qué valoración hace de los productos turísticos extremeños?

-Hago una valoración muy positiva tras la reunión que hemos mantenido con todo el sector turístico de esta comunidad autónoma. En Extremadura hay un sector turístico en auge, con profesionales muy buenos e implicados que arriesgan y van sacando adelante sus empresas. Esto se nota con las cifras turísticas que está registrando Extremadura.

-En lo que va de legislatura, Extremadura ha registrado un crecimiento importante en el número de turistas internacionales, ¿qué papel juega el turismo internacional y cómo se debe potenciar?

-En este momento Extremadura tiene una cifra de unos 400 turistas internacionales hasta noviembre, que es un aumento significativo respecto de 2017. Es evidente que Extremadura tiene un margen enorme para crecer en este segmento sin descuidar el turismo nacional, que en estos momentos es mayoritario en Extremadura. Hay que seguir cuidando los productos turísticos que hacen tan especial a Extremadura porque tiene un enorme atractivo en otros mercados internacionales, como puede ser el chino, norteamericano o iberoamericano, con unos segmentos de turistas con un poder adquisitivo muy interesante. Para ello también estamos apoyando a la región desde Tour España.

-La región lideró el pasado año a nivel nacional el crecimiento porcentual de las pernoctaciones hoteleras, ¿en qué se basa el éxito de la receta turística extremeña?

-Estas cifras que son objetivamente buenas no son casuales, no ocurren porque sí, sino porque hay un trabajo concienciado hecho por empresarios y por la Junta de Extremadura acompañando a estos empresarios en sus problemas e inquietudes. El trabajo conjunto para obtener estas cifras creo que ha sido muy importante, yo diría que determinante, junto con las características naturales que tiene Extremadura, que ya las tenía antes, pero ahora se ponen en valor.

-¿Extremadura ha llegado a su techo de crecimiento turístico?

-Yo diría que no. Extremadura tiene mucho margen de crecimiento si sigue por este camino.

-¿Qué valoración hace de las acciones de cooperación entre Tour España y Turismo Extremadura?

-Hago una valoración muy positiva. Tour España y la Secretaria de Estado de Turismo están a disposición de esta comunidad autónoma, como del resto, para seguir colaborando y mejorar la promoción en el exterior. Creo firmemente en la colaboración público-privada porque los empresarios son quienes arriesgan, apuestan y desean lo mejor para su empresa, su comunidad autónoma y el país; pero también creo que es necesaria la colaboración público-pública porque es esencial la confluencia de todas las administraciones (diputaciones, comunidades autónomas y ayuntamientos). La colaboración con la Dirección General de Turismo del Gobierno de Extremadura es absolutamente leal, fluida y directa con Tour España.

-Una de las demandas que ha venido trasladando el Gobierno regional al central ha sido un plan de modernización de los paradores, ¿se va a tener en cuenta?

-Somos conscientes de la necesidad de invertir siempre en los paradores porque son infraestructuras maravillosas que necesitan muchos cuidados. Este año se van a invertir 700.000 euros en acondicionar los siete paradores de Extremadura para acometer las obras necesarias y mantener así los estándares de calidad.

-Otra demanda clave son las señalizaciones turísticas…

-Estamos trabajando en ello desde el primer momento porque no solo es una demanda de Extremadura, sino también de otras comunidades autónomas. Señalizar un recurso patrimonial me parece que es necesario y evidente si queremos ponerlo en valor, pero sin menoscabar la seguridad de los automóviles que circulan por las carreteras. Tenemos reuniones con Fomento y espero que se puedan reanudar después de Fitur para llevar a cabo toda una serie de actuaciones en material de señalización.

-¿Qué repercusión puede tener para el turismo las dificultades en el transporte ferroviario?

-No hay duda de que unas buenas conexiones con cualquier tipo de sistema de transporte son necesarias para poder llegar a una región. Lo que está ocurriendo en Extremadura con el tren es una cuestión que viene de muy lejos y este Gobierno ha abordado esta situación y la aborda con inversiones como los 375 millones de euros en estos seis primeros meses para salir de esta situación que nadie quiere. A partir de ahí, creo también que tenemos que aprovechar lo que ya tenemos, que es mucho, y no hay ninguna duda de que el Gobierno del Estado hará todo lo posible para que las conexiones sean las mejores posibles en esta comunidad.

-La región cree que es la hora del turismo de interior, ¿qué opina?

-El turismo de interior es un tipo de turismo que nos diferencia de otros muchos países competidores por su gastronomía, su situación en entornos maravillosos como los parques naturales o espacios protegidos, por sus especialidades arquitectónicas... Desde el punto de vista de marca país nos interesa mucho potenciar estos recursos del turismo rural. Considero que es el momento para atender esta necesidad que tienen los turistas que buscan salir en muchos casos de las ciudades grandes e irse a estos entornos maravillosos como los que tiene Extremadura.

-¿Incentivar este tipo de turismo puede ayudar a frenar la despoblación en el ámbito rural?

-Por supuesto que sí, el turismo es una herramienta de cohesión social que también fija población. Para ello también están las industrias alimentarias de tamaño medio, el oleoturismo, las casas rurales y todo un entramado de factores que ayudan a fijar población, a seguir cultivando nuestros campos y a que los habitantes y jóvenes no tengan que irse porque no tienen un futuro en una región donde económicamente no tienen posibilidad de desarrollarse. Entiendo que el turismo sí es una buena herramienta que fija población.

-Un problema que comparte Extremadura con el resto del país son los alojamientos turísticos ilegales. ¿Cómo se está trabajando desde el Gobierno?

-Esta fue una de las primeras mesas que constituimos y en la que escuchamos a todos los sectores implicados porque todas las competencias en materia turística son de las comunidades autónomas. Desde el Gobierno hemos modificado dos leyes importantes que nos solicitaban las comunidades autónomas: la ley de arrendamientos urbanos y la de propiedad horizontal. El tema de los alojamientos es una cuestión jurídicamente muy complicada porque Europa, el Gobierno, las comunidades, los ayuntamientos y las diputaciones tienen competencias que inciden sobre esta cuestión, que es tremendamente complicada y le aseguro que desde el principio estamos en ello. La idea es que todo esté regulado, que se compatibilicen y armonicen el derecho de los propietarios que quieren alquilar con los que no, con los residentes, y que tengamos una oferta regulada porque es necesario por nuestro país, un paíes que es líder turístico mundial tiene que tener una cuestión como esta clara, regulada y con seguridad jurídica.

-De cara al futuro, ¿qué debe potenciar Extremadura para diferenciarse del resto de regiones?

-Extremadura tiene unos objetivos muy claros trazados en sus planes de turismo que se han configurado con el sector privado. Creo que Extremadura tiene que seguir con esta senda, con este producto que ya le diferencia de otras comunidades autónomas, como los parajes naturales y la riqueza arquitectónica de sus ciudades que son únicas.