Una extremeña en el Open Arms

Sus ojos son de miedo, de temor, de desconfianza, pero a las pocas horas se llenan de agradecimiento, de ilusión y de esperanza. Así son las miradas de los cientos de migrantes a los que Laura Rasero Álvarez atendió en uno de los barcos de la onegé Proactiva Open Arms. «Es lo que más impacta». Ella es enfermera del 112 en Extremadura y siempre ha sentido la necesidad de ayudar a los demás en las peores circunstancias de sus vidas. «Es auténtica vocación», dice.

Su experiencia como voluntaria en misiones de emergencias empezó recogiendo chapapote en las costas gallegas y continúa en el Mediterráneo a bordo del Golfo Azzurro, el barco medicalizado de esta organización humanitaria catalana (tiene dos más el Astral y el Open Arms) que ha rescatado a más de 59.000 personas desde 2015.

Entre una y otra experiencia, ha pasado por Nicaragua, ha estado en el terremoto de Haití, en el tifón de Filipinas, Gambia lo ha pisado en varias ocasiones y fue la misión en los campamentos de refugiados de Grecia de 2016 la que le llevó hasta a Proactiva Open Arms. Además esta extremeña, de Zafra, también forma parte del equipo médico para asistencia en catástrofes de la Agencia Española de Cooperación Internacional. «Somos profesionales que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y yo lo hago con mucha ilusión». Por eso dice que no le gusta que se ensalce a la figura del voluntario. «Hacemos un trabajo muy bonito, pero si eso se idealiza parece que solo lo pueden hacer otros y eso puede hacer que la gente se conforme y se acomode». Aún así, junto a sus compañeros de misión, fueron auténticos ángeles de la guarda para más de 600 refugiados o inmigrantes –náufragos para ella– a la deriva entre Libia e Italia, en pleno Mar Mediterráneo: «la mayor fosa común del mundo».

Quince días en alta mar

Laura se embarcó rumbo a patrullar el Mediterráneo en enero de 2017 en Malta. «Tardamos un día en llegar a la zona acotada para la búsqueda y el rescate (zona SAR) en aguas internacionales y al día siguiente ya rescatamos a las primeras embarcaciones. Eran 3 o 4 barcas de goma con 328 personas». Y a los pocos días la escena se volvió a repetir. «Un mercante nos transfirió unas 40 personas y luego vimos una nueva embarcación con cerca de 300 más; estaban sacando agua con cubos del interior de la barca, no iban a llegar a ningún sitio sin ayuda».

El rescate es justo el momento más complejo. «Cuando recibes un aviso o ves algo lo primero que sientes es tensión. El equipo de rescate se acerca con una barca RHIB mientras el personal del turno de vigilancia no deja de mirar por los prismáticos el puntito que ves a lo lejos en la línea del mar, no lo puedes perder porque a lo mejor ya no lo vuelves a encontrar. Una vez que llegas a la embarcación, hay que presentarse y decirles que vamos a ayudarles porque están muy asustados y piensan que quieres devolverles a Libia, al lugar al que no quieren volver ni locos. Y hay que ir con calma, si se ponen nerviosos puede ser catastrófico, no saben nadar, no traen ni chalecos». Luego comienza el traslado en pequeños grupos hasta el barco de la oenegé, donde esperan Laura y un médico voluntario, el único recurso sanitario a bordo. «Muchos llegan mareados y con vómitos por las condiciones del mar y luego atendemos fracturas, malaria, deshidrataciones, hipotermias, heridas de bala, de palizas que sufren en Libia o del viaje; me impactó mucho las quemaduras químicas de segundo y tercer grado que traían los que venían sentados en el centro de la embarcación provocadas por el contacto del combustible con el agua del mar y de las que ellos no se dan ni cuenta».

Luego están los abrazos, las sonrisas, la complicidad, las historias personales... «Recuerdo a una madre con una niña de Costa de Marfil que huían de la violencia en su hogar, un albino que en su país solo le esperaba la muerte, una embarazada que había sido violada como prácticamente la mayoría de las mujeres allí, gente huyendo del grupo terrorista Boko Haram... hay miles de historias que al final te acaban contando». Pero todas tienen un denominar común: gente dispuesta a jugarse la vida para tener paz y un futuro. «Es algo que no paras de preguntarte, qué tiene que haber detrás para que te lances al mar en estas condiciones, sin chaleco, confiándo en mafias, en embarcaciones que solo tienen combustible para hacer 20 millas». Y así cada día. Pero ahora sin ellos para rescatarles porque el Gobierno español ha denegado el permiso de salida del barco a la oenegé en Barcelona. «Dicen que con los puertos de Italia y Malta cerrados, los rescatados tendrían que desembarcar en puertos seguros más lejanos como España, eso supone muchos más días de navegación y no es seguro. ¿Y es más seguro dejar que se ahogen en el mar? Es un sinsentido; el Mediterráneo se ha quedado sin testigos», lamenta Laura. De momento, están a la espera de que el Ministerio de Fomento responda a las alegaciones que han presentado.

Ella, como muchos, se había ilusionado ante la acogida del Aquarius. «Parecía que iba a haber un cambio de políticas pero duró poco». Y con razón, saca los colores a Europa: «la sociedad civil está mucho más concienciada que los gobiernos. La UE ha firmado un acuerdo con Libia y han colocado a unos supuestos guardacostas libios financiados por Europa para que se encargen de los rescates; se están saltando todos los acuerdos internacionales porque Libia no es un país seguro». Mientras, cada día sigue muriendo gente en el Mediterráneo. «Es una sensación de rabia e impotencia continua», cuenta.

Más muertes y silencio

Ese bloqueo precisamente le impidió el pasado enero embarcarse de nuevo en el Open Arms, «ya llevo tres o cuatro misiones suspendidas», y también está silenciando lo que allí sigue ocurriendo. Impidiendo misiones como la que realizó Laura. Durante los 15 días que pasó en el Mediterráneo central, su grupo formado por unos 16 voluntarios rescató a 650 personas que habían salido de Libia y pudieron desembarcarlas en Sicilia: en Messina y Pozzallo, cuando aquellos puertos estaban abiertos. «Muchos se creen que cuando llegan a tierra pueden caminar libremente en Europa». Pero nada más lejos de la realidad. El Open Arms es su primer contacto con una Europa que la mayoría desconoce y que en tierra firme no les recibe con los brazos abiertos como lo hicieron Laura y sus compañeros. «Tiene que ser un palo cuando saben que no son tan bienvenidos», lamenta. Pero la misión de la oenegé termina ahí. Ellos solo actúan en el mar y en misiones de unos 15 días porque son «bastantes intesas y duras tanto a nivel físico como psicológico».

A bordo la faena es constante: «Después de un rescate trabajamos 24 horas al día, hacemos turnos de cuatro horas para comer y descansar, allí no se para». Pero a pesar del esfuerzo, es una experiencia «supergratificante que me llena totalmente, en cada misión me vuelvo a ilusionar con mi profesión porque ves que ahí sí que es necesario tu trabajo». De hecho, de todas las misiones que ha hecho en sus 37 años, las que más han marcado a esta extremeña son las relacionadas con los migrantes. «Ante cualquier catástrofe la gente se vuelca en ayudar, pero con el tema de los refugiados es justo lo contrario, es una situación de indignación y rabia porque se les da la espalda mientras sabes que salvar a toda esa gente es muy fácil, solo hace falta tener voluntad». Por eso su maleta siempre está preparada: «estoy deseando volver». Mientras llega ese día, Laura sigue con su trabajo en el 112 y cuenta su experiencia en algunas charlas. La última fue la semana pasada en el IES Bembézar de Azuaga. «Es una manera de concienciar y de que los jóvenes salgan por un momento de su mundo y de su móvil».

¿Con qué te quedas de esta experiencia? «Con el trabajo en equipo con voluntarios que apenas conoces pero que se acaban convirtiendo en toda una familia y con las miradas de cada una de las personas rescatadas, llenas de miedo al principio, de descanso y agradecimiento cuando se sienten a salvo en medio del mar y de ilusión, con esos ojos brillantes, cuando se despiden de nosotros y llega la hora de desembarcar en Europa». Un sueño inalcanzable para muchos.