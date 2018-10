Las extremeñas podrán reclamar a Hacienda devoluciones en 22.700 bajas por maternidad

Todas (y todos) tienen derecho a reclamar la devolución, pero no todas tendrán como resultado un reembolso ni en la misma medida. Los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (el IRPF) las prestaciones por maternidad alcanzan a las 22.670 prestaciones que han recibido las trabajadoras extremeñas desde el año 2014 por el nacimiento de un hijo. Esa es la fecha que, como norma general (hay algunas excepciones, pero todas las anteriores se consideran prescritas) se ha fijado a través de esa resolución, para que se pueda solicitar la devolución a Hacienda de lo que estas mujeres tributaron de más, así como para que reclamen los 285 hombres que en este tiempo hicieron uso de su derecho a compartir con la madre parte del permiso de 16 semanas. En total, son casi 23.000 las prestaciones sujetas ahora a revisión en Extremadura.

Los perceptores de esas 23.000 prestaciones podrán reclamar que se les devuelva la aportación a las arcas públicas en concepto de IRPF, pero como advierten desde el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, «el impacto que va a tener no es tan importante como se ha dado a entender», en palabras de José María Mollinedo, responsable del colectivo en Extremadura.

no hay devolución total/ Lo primero es que únicamente accederán a la devolución quienes lo reclamen porque, como aclaran desde Gestha, no va a haber una devolución masiva por el simple hecho de tener un ingreso que ahora está exento. Y junto a eso, habrá casos en los que no haya devolución que practicar. La cuestión es que no todas las personas que han recibido la prestación han tenido retención sobre ella y las que sí, no ha sido en la misma medida. Además, en las liquidaciones practicadas ya en las declaraciones de la renta puede haberse producido una devolución parcial de esas retenciones, por lo que solo faltaría una parte por regularizar ahora.

La cuantía de la prestación de maternidad es el 100% de la base reguladora equivalente a la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, o bien el 100% del Iprem cuando las madres incumplan el requisito establecido del período mínimo de cotización. «Puede quedar aún un saldo de retenciones por devolver en el caso de los sueldos más altos, pero en sueldos muy bajos, seguro que ya le han devuelto todas las retenciones», explica Mollinedo sobre los escenarios más probables ahora.

Como norma general, tendrán derecho a devolución, las madres (o padres) que en el año en el que disfrutaron de la baja por maternidad, tuvieron retribuciones superiores a los 14.000 euros en los ocho meses restantes (los que percibieron su nómina de su empresa). También en aquellos casos en los que, aún sin llegar a esa cifra, la declaración de la renta dio como resultado «a ingresar», y a los que ahora se practicaría una devolución hasta llegar a cero. La razón es que es en esos tramos en los que se habrán practicado las retenciones de IRPF. En todo caso, la casuística es variada y compleja y de hecho no hay aún una estimación aún del montante al que ascenderá este proceso de regularización en Extremadura.

madres y padres/ Tras conocerse la sentencia el viernes, el sindicato UGT cifró en más de 1.300 millones lo que debería devolver la Agencia Tributaria a 1,1 millones de madres y padres por esta regularización en España. Según esa estimación, la devolución en el caso de las prestaciones extremeñas rondarían los 27 millones de euros. Sin embargo el sindicato de técnicos de Hacienda considera que la cifra de mujeres (y de hombres, aunque son los menos) que realmente estarán sujetos a esa devolución es muy inferior a las que disfrutaron del permiso de maternidad y rebaja igualmente el montante global.

Entre los años 2014 y 2017 la Seguridad Social ha abonado en Extremadura 79,86 millones de euros en 22.955 prestaciones por paternidad (22.677 a las madres y 285 a los padres). De ellas se tramitaron en la provincia de Badajoz 15.354 expedientes (182 de hombres) por 53 millones y 7.608 (103 de hombres) por 26,5 millones en Cáceres.