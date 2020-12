Un extremeño en la casa de Robert Capa

Era el verano de 1936 cuando un joven reportero húngaro recaló en Madrid dispuesto a retratar el horror de la guerra civil española. La capital estaba siendo bombardeada por la aviación alemana que apoyaba a los sublevados en contra de la República. Las bombas caían desde el cielo en distintas zonas. El objetivo era la población civil y el pueblo de Vallecas, cuna de la clase obrera. Allí lanzaron varias y sus calles se llenaron de muertos, heridos y destrucción.

Muchas de sus viviendas quedaron reducidas a escombros, pero entre las ruinas resistió un inmueble. Dañado, agujereado y prácticamente sin tejado, el número 10 de la calle Peironcely, en el barrio de Entrevías, resistió los bombardeos. Y allí se plantó Robert Capa -seudónimo de André Friedmann-, cámara en mano, para retratar la cotidianidad que convivía con el horror. Una mujer sonreía mientras tres pequeños jugueteaban sentados en la acera frente a la fachada horadada por la metralla y aquella imagen dio la vuelta al mundo en el 36. Ese mismo año fue portada de periódicos y revistas internacionales como 'Life', 'Regards', 'Weekly Illustrated' o 'Zürcher Illustrierte', convirtiéndose en un símbolo de la contienda que despedazaba España.

La popular fotografía de Robert Capa, en 1936, en la calle Peironcely 10.

Y así, prácticamente en ruinas y entre grandes bloques de pisos, aquella emblemática casa de planta baja, la número 10, aguantó tres años de guerra, muchos de posguerra y otros tantos de democracia hasta la actualidad. Con remiendos y chapuzas que ocultan los boquetes de la munición y tras varios cambios de propietarios, el icónico inmueble de la calle Peironcely sigue en pie y habitado por catorce familias, una de ellas extremeña. «Mi casa es pequeña, tengo una habitación no muy grande, un pequeño comedor, una cocinita que según pasas te vas dando con los muebles a un lado y a otro y un cuarto de baño, pero por suerte no tengo humedades», cuenta Juan Nolasco Grillo, uno de los residentes en la ‘casa’ de Robert Capa. Nació en 1950 en Valverde de Llerena (Badajoz) y aunque se marchó de la región cuando solo tenía 9 años, «soy extremeño de pura cepa; toda mi familia es de allí».

La historia de la que desde hace seis años es su hogar le era ajena totalmente hasta que empezaron a visitar su edificio extraños y periodistas. «Mis hijos me dicen que me voy a hacer famoso», cuenta. «Yo no tenía ni idea de lo histórico que era esto». Y las malas condiciones de habitabilidad tampoco lo hacían sospechar.

Como Juan, nadie había identificado aquella mediática fotografía publicada en medio mundo con ese viejo inmueble de Entrevías hasta que llegó la sorpresa a raíz de una exposición en el 2010 sobre los bombardeos en el antiguo pueblo de Vallecas. Un fotógrafo experto en Arqueología, José Latova, y su compañero Alberto Martín Escudero permitieron reconocer aquel mismo año la vivienda de Peironcely 10 como el lugar donde Robert Capa tomó su famosa fotografía. Y tras el hallazgo, se puso en marcha una plataforma para proteger ese emblemático edificio en el que reside Juan.

Fotografía del inmueble completo de Peironcely tras los bombardeos en Vallecas. Gracias al análisis de esta imagen se logró identificar la vivienda y el lugar de la mítica foto de Capa.

«Aquella fotografía de Capa tuvo un impacto mundial y ese fue el principal motivo que nos empujó a pedir a las administraciones de Madrid su protección», cuenta José María Uría, uno de los promotores de la plataforma #SalvaPeironcely10 impulsada por la Fundación Anastasio de Gracia-Fitel y coodinador de su centro documental especializado en la recuperación, custodia y conservación de fuentes de la historia de la industria y la construcción.

En el 2012 lanzaron la iniciativa, a la que rápidamente se sumaron diferentes entidades extranjeras relacionadas con la cultura, la fotografía y la memoria, entre ellas el International Center of Photography de Nueva York, depositario de la obra de Capa. «Nos dijo que era indudable que ese lugar había que conservarlo», relata Uría. La principal razón es histórica: «Esa casa es el referente internacional de un lugar de memoria porque las fotos que Capa hizo allí se vieron antes fuera que en nuestro país. Fue una de las imágenes de esos bombardeos terribles que estaba sufriendo la población civil y que conmovió al mundo para reaccionar. Y eso trasciende del barrio de Entrevías, de gran tradición obrera y que además sigue olvidado a pesar de los años».

Portada de 'Zürcher Illustrierte' de 1936.

A este argumento de peso internacional se suma otro también de valor arquitectónico y es que el edificio «es un modelo de vivienda antecesora de lo que hoy sería la vivienda de protección oficial», cuenta Uría. Se construyó en 1927 al calor de la Ley de Casas Baratas y fue destinado inicialmente a obreros en régimen de alquiler.

Y junto a ambas razones históricas, hay otra de índole social: trasladar a las 14 familias que hoy viven allí de alquiler a un hogar digno. «Cada vivienda tiene entre 25 y 30 metros cuadrados por los que pagan entre 350 y 450 euros al mes de alquiler y las condiciones son duras: hay ratas, cucarachas, goteras en muchos casos y hace un frío terrible en invierno y mucho calor en verano. Por eso, desde el inicio siempre hemos unido la protección de este edificio con que sus inquilinos sean realojados en condiciones dignas», añade José María Uría.

Y parece que se ha conseguido. «Nos falta firmar los papeles de las nuevas viviendas, nos van a realojar en un nuevo edificio a 15 minutos andando de aquí, en el mismo barrio», cuenta Juan Nolasco. «Estamos todos muy contentos. Primero porque vamos a una vivienda más digna y luego también porque se proteja esto que es histórico», valora. La paradoja de su vida es que después de más de 40 años trabajando en la construcción -«desde que tenía 18 años»-, levantando grandiosos edificios en la capital como las Torres de Colón, Torres Blancas, la Estación de Chamartín, un enorme centro comercial o el campo del Rayo, así como otras muchas obras más pequeñas, desde que se divorció se ha pasado los últimos años viviendo primero en la habitación de un piso compartido con gente desconocida y desde hace casi seis años en una pequeña y humilde vivienda de este emblemático edificio.

«Es curioso, la verdad, la diferencia entre lo que he hecho y donde vivo. Toda mi vida ha sido nada más que trabajar, trabajar y trabajar». Y aún así, agradecido. «Encontré esta casa de la calle Peironcely por medio de unos compañeros de uno de mis hijos, tengo cinco. Me dijo que cerca de él alquilaban una, fui a verla y me quedé con ella. El edificio no estaba en muy buenas condiciones, prácticamente no ha cambiado, pero con lo poco que gano era factible. La vivienda aquí tiene precios que cualquiera no se puede permitir y compartiendo piso no estaba a gusto, eso no era vivir. Así que cuando fui a ver esta casa se me abrió el cielo», cuenta. Ahora está a la espera de que se produzca finalmente el realojo. «Dicen que en este mes podríamos irnos a las nuevas viviendas. Si no fuera por esa foto histórica de Robert Capa y por lo que han movido después quizás no cambiaría nada», cuenta este extremeño de 70 años, que no olvida sus raíces. «Hace tiempo que no voy por Extremadura, pero tengo muchos recuerdos. Mi madre iba mucho por temporadas y nos encantaba el pueblo, la tierra de uno nunca se olvida».

Estado actual de la casa de Peironcely fotografiada por Capa, donde reside Juan Nolasco. MIGUEL S. MOÑITA

Excepto sus primeros nueve años que estuvo viviendo en Valverde de Llerena y un par de años en Suiza, a donde se marchó a trabajar a los 19, la vida de Juan Nolasco ha transcurrido prácticamente en Madrid. Y ya forma parte de la historia de la emblemática casa que retrató Robert Capa. «Estoy deseando que nos realojen y que remodelen este edificio histórico porque es un símbolo y un recuerdo vivo de la guerra. Además, todo lo que había alrededor ha ido desapareciendo y esto se ha quedado tal y como estaba y eso es bonito, hay que cuidarlo. El edificio está como en la foto de Capa. Cuando empezó a salir en la prensa, vinieron a tapar los agujeros con yeso, así que se conserva prácticamente original».

Y esa es la idea principal de la plataforma después de conseguir en 2018 que el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobara la iniciativa para proteger este patrimonio. Aunque el camino no ha sido fácil, ya que su actual propietario (en manos mayoritariamente de la empresa Oronis) ha intentado en este tiempo derribarlo e incluso alguna familia ha estado a punto del desahucio. «Esto se va a conseguir a raíz de que en 2018 la concejala socialista Mar Espinar recoge nuestra iniciativa y la lleva a un pleno en el que se aprueba por mayoría catalogar este edificio como Bien de Interés Patrimonial. Luego a la protección del edificio se añade la expropiación del mismo para dotación cultural. Y una vez que se realice el realojo de las familias, que se va a retrasar a enero, estamos ahora iniciando las conversaciones con el actual Ayuntamiento de Madrid para sacar adelante el proyecto. Confiamos en que el actual gobierno lo respete porque es muy ilusionante para una zona muy olvidada de Madrid», explica Uría.

El objetivo es convertir la casa en el centro Robert Capa para la interpretación del bombardeo aéreo de Madrid. ¿Por qué? «Porque los ciudadanos desconocen que esta ciudad fue la primera gran capital de Europa en sufrir la estrategia del bombardeo sistemático sobre la población civil, indiscriminado y devastadore, y eso ha de recordarse». La idea es hacer un pequeño museo respetando la estructura inicial del edificio, sin añadir alturas, «porque se trata de situar al visitante ante el lugar exactamente original que sufrió el bombardeo y que entienda por qué se bombardeó: porque era la residencia de la humilde población obrera de Madrid, no porque fuera un cuartel o un gran edificio», añade.

El proyecto cultural ideado por la plataforma #SalvaPeironcely10 incluye incluso la recuperación de un solar colindante cuyas casas fueron totalmente destruidas por las bombas y, de este modo, regenerar todo el entorno y convertirlo en un lugar emblemático de la ciudad, de cuya historia formará siempre parte un extremeño.