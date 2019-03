La familia de Chavero cree que las autoridades conocen quién puede estar detrás de la desaparición

Las familias de las dos desapariciones más sonadas en la región extremeña de los últimos años no pierden la esperanza. Manuela Chavero (Monesterio) y Francisca Cadenas (Hornachos) continúan en paradero desconocido desde julio de 2016 y mayo de 2017, respectivamente. Pero los allegados de ambas no concluirán su búsqueda hasta dar con ellas, según han asegurado José Antonio Meneses, hijo de Chavero, y José Moreno Gil, cuñado de Cadenas.

Asimismo, la Guardia Civil no cesa en ambas investigaciones, aunque, desde la Delegación del Gobierno de Extremadura ha afirmado que “no pueden facilitar más datos relacionados con ninguna de ellas”, las dos se encuentran bajo secreto de sumario.

La noche del 4 de julio de 2016 Manuela Chavero, una mujer de 42 años de Monesterio, llegaba a las 23 horas de tomar algo con una amiga y horas más tarde desaparece de su domicilio familiar, sin dejar rastro. José Moreno, marido de Emilia, hermana de la desaparecida, ha avanzado que el caso de Chavero está entre los cinco de alto riesgo a nivel nacional. No obstante, Moreno ha añadido que la familia se muestra agradecida a la Unidad Central Operativa (UCO), “están siempre disponibles, a cualquier hora podemos hablar con ellos, se vuelcan mucho. Los he visto dejarse la piel y llorar por Manoli”. Por otro lado, ha apuntado que este cuerpo especial de la Guardia Civil “tendría que haber venido antes”. Tras tres meses de intensa búsqueda por parte de las autoridades, la familia decidió enviar una carta al director de la Guardia Civil y la UCO acudió a la localidad pacense.

El 6 de marzo, Manuela Chavero cumplió 45 años. Toda su familia habla en presente de la desaparecida ya que “estamos seguros de que está viva y la vamos a encontrar”. Al principio “se dice que había más de 100 investigados, después el abanico se redujo a cuatro personas y ahora se cierra en dos”, ha relatado. Además, los familiares creen que las autoridades ya saben quién está detrás de la desaparición pese a que el secreto de sumario aún no se ha levantado, por lo que ni ellos mismos conocen novedades al respecto, ha confesado Moreno. No obstante, mantienen la esperanza de “que aparezca cuanto antes”.

El otro caso, se remonta a mayo de 2017. La noche del día 9 Francisca Cadenas, de 59 años, vestía unas mallas deportivas, camiseta de manga corta y zapatillas. No portaba dinero ni documentación salió de casa para despedir a una pareja de amigos y su hija, a la que cuidó esa misma tarde, cerca de su casa, en Hornachos, y no regresó.

El hijo de Cadenas, José Antonio Meneses, ha señalado que hace un mes se volvió a decretar el secreto de sumario en el caso de la desaparición de su madre. Pero que en la investigación no hay nada nuevo que ellos conozcan. Sin embargo, el hijo ha declarado que “hasta que no tengamos claro dónde está, no abandonaremos la búsqueda”.

Los casos de Manuela y Francisca son los más mediáticos, pero al cierre de 2018 el Ministerio del Interior cuenta con 29 denuncias activas de personas desaparecidas en Extremadura.

Día de las personas desaparecidas

El pasado sábado ambas familias acudieron a Madrid a una concentración con motivo del Día de las Personas desaparecidas sin causa aparente. El acto tuvo lugar en la sede de CaixaForum y fue organizado por la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSDglobal.

Los ayuntamientos de los dos municipios pacenses, Monesterio y Hornachos, habilitaron autobuses para que todo aquel que quisiera pudiera asistir al encuentro en la capital, según ha contado el hijo de Cadenas, José Antonio Meneses. El mismo que leyó el manifiesto en nombre de todas las familias de desaparecidos.