Felipe González: "No me da miedo reformar la Constitución con liquidacionistas e inmovilistas"

Dijo que echa de menos la reflexión en un momento de "política líquida" y que la crispación es peligrosa, porque cuando es el Congreso "después se bajan todos a tomar café", pero el problema surge cuando el conflicto trasciende "aguas abajo", a la calle. Y aseguró que se dan "respuestas simples a problemas complejos", como "buscar un culpable, no explicar una solución". Con estas palabras, el expresidente del Gobierno Felipe González, ha abierto esta mañana los Desayunos de El Periódico Extremadura, un foro de debate que analizará los temas candentes de la actualidad.

El hotel Extremadura de Cáceres ha acogido a más de un centenar de personalidades de todos los ámbitos para asistir a la conferencia 'La Constitución, construir convivencia', presentada por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

El exmandatario socialista lanzó un mensaje claro: el propósito actual es "cavar trincheras donde no las hay". Afirmó que le asusta la "crisis institucional" que vive el país y abogó por una revisión de la Constitución de 1978 para adaptarse a la realidad actual: "No me da miedo reformar la Constitución con liquidacionistas e inmovilistas", manifestó.