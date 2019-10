Fernández Vara: «Ábalos estará en los corazones de los extremeños»

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, afirmó ayer que el nombre del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, estará en los «corazones de los extremeños por ser el único que el tema de las necesidades ferroviarias de la comunidad se lo ha tomado en serio».

«Cuando esta mala historia que hemos tenido que vivir de vergüenza y de indignidad durante todo este tipo, cuando sea superada y va a estar superada muy prontito, tú tendrás un nombre aquí siempre, José Luis... No sé si en placa o no en placa porque sé que eso no te gusta, pero en nuestros corazones no te quepa duda de que tu nombre estará durante muchísimo tiempo», dijo Vara de Ábalos en un acto público del PSOE celebrado en Mérida en el que ambos dirigentes participaron, junto con el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ante un aforo de más de 400 personas.

En este punto, Fernández Vara destacó que el ministro «es el único que esto (el tren en la comunidad) se lo ha tomado en serio asumiendo en primera persona la responsabilidad de invertir en Extremadura lo que ningún gobierno en materia ferroviaria ha invertido nunca a lo largo de la historia».

Así, incidió en que «es un acto de justicia lo que el Gobierno de España está haciendo con Extremadura, al estar saldando una deuda acumulada durante un largo periodo de tiempo en materia ferroviaria».

Del mismo modo, el presidente de la Junta ironizó con que el popular José Antonio Monago «tiene que estar un poquito de los nervios» por ello.

«EL VALENCIANO» / «El que tiene que estar un poco de los nervios es Monago que lo quiere mucho a él (a Ábalos), siempre está ‘el valenciano, el valenciano, el valenciano’...» espetó Vara, quien subrayó que en todo caso «el valenciano va a hacer posible una realidad largamente esperada en esta tierra y lo va a hacer posible de la única manera que se hacen posibles estas cosas, con cuartos, con dinero».

«Y los dineros -prosiguió Vara- se ponen en los presupuestos, y se ejecutan en los consejos de administración de ADIF y en los consejos de ministros».

Por su parte, el propio Ábalos aseguró que en el servicio ferroviario extremeño «desde julio de 2018 se han invertido 660 millones de euros, mucho más que cuando gobernaba el PP» y añadió que «Extremadura es la segunda inversión de Fomento per cápita».