Fernández Vara: "Yo no me hago una foto con Otegi en mi vida"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado este viernes, en alusión a la fotografía de la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE), Idoia Mendia, junto al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que él no se haría una foto con el dirigente abertzale.

"Yo no me hago una foto con Otegi en mi vida vamos", ha asegurado el regidor extremeño, a preguntas de los periodistas sobre esta imagen, respecto de la que ha asegurado que no la había visto.

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma este viernes en rueda de prensa en Mérida, al ser preguntado por la fotografía en la portada de 'El Diario Vasco' en la que aparece Idoia Mendia, cocinando junto a Arnaldo Otegi y otros líderes políticos, y que ha provocado que el hijo de Fernando Múgica, se haya dado de baja del PSOE.