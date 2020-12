Final dulce para un año duro

La no celebración de ferias junto a la escasa actividad de las tiendas ubicadas en zonas turísticas han hecho desplomarse las ventas de turrón durante la mayor parte del 2020. Una caída que las industrias turroneras de Castuera tratan de compensar en la medida de lo posible durante esta campaña de Navidad, unas semanas en las que se concentra más de la mitad de la facturación que realizan a lo largo de todo el año.



«Lo que es la campaña de Navidad en sí, discurre con total normalidad. El turrón no está tan sujeto a modas como otros productos. Es un alimento tradicional que no puede faltar en esta época y que tampoco es muy caro», esgrime Felipe Rey, propietario de Turrones Rey, una empresa familiar de cuarta generación de la que en un año normal habrían salido en torno a las cuatrocientas toneladas de producción. «Aún es pronto para hacer balance, pero sí que va a haber una caída muy importante. Lo que no es campaña de Navidad supone un 25% de total, y eso no lo ha habido, así que como mucho estaríamos hablando de un 75% de la producción del año pasado. No obstante, todavía falta el mes clave», sostiene.



Aunque la parte potente del consumo y de las ventas anuales de turrón todavía está por llegar, lo que es la actividad en fábrica ya está ralentizándose estos días. «La producción fuerte empieza en septiembre. Más o menos a partir del Día de Extremadura, y llega hasta mediados o finales de noviembre. Durante esos meses estamos completos, a tope», puntualiza. Aproximándose al último mes del año comienzan a bajar tanto el ritmo de producción como el personal en esta fábrica, que llega a contar con 25 empleados cuando está a pleno rendimiento. Eso sí, pese a que la campaña vaya terminando ahora en términos de producción, la comercialización continuará «prácticamente hasta el día 23».



En cuanto a cómo están evolucionando este año en el mercado las diferentes líneas de producto que elabora, Rey destaca que «los chocolates se están vendiendo muy bien», una tendencia al alza que comenzó ya durante la pandemia.



Los envíos fuera de España, principalmente a Centroeuropa y Sudamérica, concentran una parte muy significativa de la producción de Turrones Rey. «De lo que no es campaña de Navidad, la parte más gorda, además de las ferias, se la lleva la exportación», señala el responsable de esta fábrica, que cuenta entre su clientela con supermercados de Alemania o Francia, a los que este año los envíos «se han venido prácticamente a cero».



A lo largo del 2020 el precio de la almendra, ingrediente fundamental de este dulce, ha disminuido drásticamente, algo que «ha ayudado, pero no ha bajado tanto como lo ha hecho en origen, como suele pasar en las cosas del campo». Además, «al final, cuando nos llega a nosotros y la transformamos, tostamos, pelamos… la diferencia no resulta muy significativa», aclara, a la vez que remarca que esta merma en los costes también se ha repercutido en el precio del turrón.



Parados de marzo a agosto



«La campaña no va mal, pero entre un 25% y un 30% por debajo del año pasado. Además, hemos estado parados desde marzo hasta agosto. Ahora lo que hace falta que es que no pase nada más para que la gente pueda ir a comprar con normalidad a los establecimientos», asegura Antonio Fernández León. Él, junto a su hermano Felipe, fallecido hace dos años, puso en marcha Turrones Dos Hermanos hace ya casi medio siglo.



La tradición turronera en este municipio pacense de alrededor de seis mil habitantes arranca en la época árabe. «Aquí se venía haciendo turrón de toda la vida, desde hace setecientos años, pero lo elaboraba cada uno en su casa y cuando lo tenían hecho lo iban a vender a las ferias con los carros de mulas», asevera. El suyo fue uno de los pocos obradores familiares que consiguió dar el salto a la producción industrial en esta localidad, que a día de hoy cuenta con cuatro fábricas.



En un ejercicio corriente, Turrones Dos Hermanos produce unos 250.000 kilogramos. «No es una fábrica muy grande pero hacemos todo lo que puedan hacer ellas», asegura. Turrones de almendra duro y blando, de chocolate, frutas, yema tostada, nueces o coco, tortas imperiales… enumera. Y no solo turrones, también garrapiñadas, almendras rellenas o fruta confitada. Un surtido que distribuye por toda España y que, entre otros puntos de venta, acaba en los hipermercados Carrefour extremeños o en los Alcampo de la Comunidad de Madrid.



Hasta el verano, el sector «vive de los feriantes. Se comienza a fabricar por Semana Santa y terminamos a últimos de agosto o primeros de septiembre, que pasamos a la campaña para Navidad. Este año, como hemos estado parados, hemos empezado sobre el 15 de agosto. Ha sido un desastre», lamenta. Una situación que ha llevado a esta empresa a perder al menos el 40% de su volumen de negocio, el que no depende de las fiestas navideñas.