La Fiscalía archiva la causa por los perros despeñados en una montería

La Fiscalía de Medio Ambiente no ve indicios de delito en la causa abierta tras el despeñamiento de dos perros de caza y un ciervo, en el transcurso de una montería en la finca El Hornillo, cerca de Herreruela. La titular de Medio Ambiente abrió una investigación penal de oficio y encargó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) las acciones necesarias para esclarecer lo sucedido y determinar si se había producido un delito de maltrato contra los animales domésticos o la fauna cinegética, después de que se viralizara un vídeo en el que se veía a varios perros de una rehala acosando a un ciervo cerca de un cortado de nueve metros y medio de altura por el que acababan precipitándose. A consecuencia de la caída murió el ciervo y uno de los perros, y otro can resultó gravemente herido.

La investigación se inició el pasado 19 de noviembre y a las diligencias se unieron las denuncias que presentaron el partido Pacma, la Asociación Galgos sin Fronteras, la Plataforma Defensa Animal Extremeña, SOS 112 Vagabundos y la Asociación de Amigos de los Animales abandonados. No se incorporó otra denuncia interpuesta por un particular en el juzgado de Valencia de Alcántara este año y de la que no se ha dado traslado a la Fiscalía hasta el pasado 3 de junio, una vez que ya se había decretado ya el archivo. El juez deberá determinar en ese caso si sigue el criterio del ministerio fiscal.

NO SE PODÍA ANTICIPAR/ La fiscalía no aprecia indicios de un delito de maltrato animal por parte del rehalero por la muerte de uno de sus perros y las heridas que ocasionó a un tercero la caída. («El resto de perros precipitados se reincorporaron a la actividad cinegética», apunta). En su escrito detalla que la inspección ocular que llevaron a cabo los agentes del Seprona evidencia que desde el lugar en el que el rehalero se aproximaba al punto de agarre de los perros «no se podía conocer el inminente peligro que se cernía sobre ellos hasta que no lo vivió personalmente al acercarse a rematar al ciervo». Añade, además, que el rehalero no había soltado a los perros en ese punto, ni los había dirigido hacia ese roquedo «de forma deliberada». «La orografía de los terrenos que integran el coto no es imputable al responsable de los animales», recoge también el decreto fechado el 18 de mayo, en el que además apunta que la colocación de los puestos en uno u otro punto para anticipar el avance de los animales en el acoso o la huida, no es algo que dependa igualmente del dueño de la rehala.

Considera por todo eso la fiscal que «la precipitación y muerte del perro Faroles y las lesiones del perro Ligero no puede atribuirse en términos de imputación jurídica», al rehalero. La investigación deja además «debidamente acreditado» que al perro Ligero, se le prestó «la asistencia veterinaria precisa» para que se recuperara: cuatro intervenciones quirúrgicas y 14 días de ingreso para fijar las fracturas que le ocasionó la caída en el fémur, la escápula y la mandíbula del lado derecho.

derecho a la caza/ Sobre la muerte del ciervo, el decreto de la fiscal recoge que «no puede existir ningún reproche penal», puesto que el responsable de los perros que cazaban en rehala el pasado 17 de noviembre estaba ejerciendo su derecho a la caza sobre un animal que pertenece a una especie cinegética, en temporada hábil, con los permisos y autorizaciones necesarias y en una modalidad prevista por la ley. Hace constar además que la montería contaba también con los permisos necesarios.

En las diligencias practicadas por el Seprona, se han analizado tanto el lugar en el que se produjeron los hechos como el núcleo zoológico donde se guardan los perros de esta rehala, la atención sanitaria de cada uno de ellos y la documentación veterinaria en cada caso, así como las normas administrativas.

La decisión de la Fiscalía ya se ha notificado tanto al dueño de la rehala como a los denunciantes. Contra este decreto no se puede interponer recurso, sin perjuicio de que se pueda reproducir la denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Valencia de Alcántara.