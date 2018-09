La flexibilización de la jornada en el SES llegará el próximo lunes pero sin acuerdo

Los casi 17.000 trabajadores del Servicio Extremeño de Salud (SES) recuperarán la próxima semana las 35 horas de jornada laboral presencial. Lo harán conforme a unas instrucciones que ayer se abordaron en una nueva mesa sectorial con los sindicatos sanitarios pero sin acuerdo. Según estas, desde el 1 de octubre la jornada anual del personal que realiza turno diurno será de 1.519 horas, para el turno rotatorio será de 1.484 horas y para los trabajadores del turno nocturno será de 1.450 horas.

De esta forma, los profesionales que trabajan en centros y unidades en los que no hay actividad asistencial durante las 24 horas la jornada diaria será de 8.00 a 15.00 horas y de 15.00 a 22.00 horas. No obstante, en los centros de Atención Primaria y Especializada la atención continuada no comenzará hasta las 15.30 horas, como ocurre en la actualidad. Por ello, «desde las 15.00 horas hasta las 15.30 horas de lunes a viernes los responsables de las unidades asistenciales o centros de salud asegurarán la permanencia en las mismas del mismo número de efectivos por categoría que los atiende en un festivo», señala la instrucción. Esta media hora para los profesionales que la realicen se computará como tiempo de trabajo efectivo y por tanto «minorará las horas que deben realizar con las medidas propuestas de flexibilización», tales como participación en protocolos, higiene o formación, entre otras.

Por su parte, los profesionales de la asistencia hospitalaria en los que se trabaja además tanto en turnos nocturnos como rotatorios recuperan la jornada de 35 horas. «Para facilitar la gestión de las planillas» los profesionales de ambos turnos tendrán un día más libre este año como resultado de la flexibilización. Serán 4 días libres más el próximo año, pero solo se aplica uno en lo que queda de año, dado que la medida entra en vigor en el último trimestre del año.

«SIN NEGOCIACIÓN» / Estas instrucciones han generado discrepancias entre los sindicatos. Desde UGT valoran el acuerdo de flexibilización que ya se alcanzó para toda la administración antes del verano y que va a suponer en la práctica la vuelta a las 35 horas y que las 2,5 horas restantes se computen con tareas que ahora realizan sin ninguna compensación como reuniones, protocolos, cambios de turnos, higiene... Por su parte, CCOO señala que el documento presentado ayer mejora sustancialmente los que se han puesto sobre la mesa hasta ahora y recuerda que se trata de una flexibilización porque la comunidad no es competente para recuperar la jornada de 35 horas sin más. La principal discrepancia de estos sindicatos está en la Atención Primaria, donde algunos profesionales sí tendrán que trabajar hasta las 15.30 horas. «Pedimos que esa media hora se abone, pero la respuesta ha sido no», indican.

En la misma línea apunta CSIF, que lamenta la falta de negociación. «Una vez más se toman medidas por imposición». A su juicio, estas instrucciones discriminan a unos profesionales frente a otros, ya que la flexibilización beneficiará a muchos de ellos pero a otros les obligará a realizar media hora más de jornada laboral presencial sin compensación. Y este es uno de los motivos por los que los sindicatos profesionales (Satse, Simex y Usae) rechazan también este documento. «Por supuesto que queremos las 35 horas, pero reales, lo demás es humo», lamentan desde Satse. «¿Qué va a pasar en esos centros donde solo hay un médico y un enfermero? Esto va a crear una enorme inseguridad jurídica».

Por su parte, el consejero de Sanidad aseguró ayer que la medida no discrimina en ningún sentido a la Atención Primaria. «Actualmente la plantilla de los centros de salud y consultorios tienen la obligación de permanecer en su centro hasta las 15.30 horas, mientras que lo que el SES propone a través de la flexibilización horaria es que se quede un retén y el resto de profesionales salga a las 15.00 horas y realice esa media hora de trabajo no presencial en su domicilio».