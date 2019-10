Fomento advierte de que solo habrá proyecto de la A-43 si hay consenso

Hasta que no exista un consenso territorial de la solución», insistió ayer el Ministerio de Fomento. Mantiene así su postura de que el proyecto de la Autovía del Levante desde Mérida, la futura A-43 entre Extremadura y Castilla-La Mancha, no se retomará hasta que ambas regiones se pongan de acuerdo y presenten una idea conjunta: o el norte, que supondría el desdoble de la N-430 hasta Ciudad Real y recorrería La Siberia; o el sur, una variante que pasaría por la comarca de la La Serena. Será entonces cuando desde Madrid se le preste atención a esta infraestructura que lleva casi dos décadas en el cajón del olvido. Hasta entonces no habrá un nuevo estudio informativo (ya existió uno que caducó, Medio Ambiente declaró la terminación del procedimiento de impacto ambiental por desestimiento).

Ya en Los Desayunos de El Periódico Extremadura, el titular de Fomento, José Luis Ábalos, dejó claro que era necesario que ambas comunidades implicadas caminaran en la misma dirección. Incluso informó de que habría una reunión de consejeros del ramo de ambas regiones para acercar posturas. De esta manera, pasaba la pelota a las dos regiones.

SIN FECHA A LA VISTA / Pero ese encuentro no se ha producido ni hay fecha prevista para que se desarrolle. Y si bien Castilla-La Mancha ya ha mostrado claramente su preferencia, el trazado sur, la Junta de Extremadura no quiere pronunciarse al respecto. Menos con una elecciones a la vuelta de la esquina.

Sí se han manifestado los alcaldes de la Serena y Vegas Altas, que se han unido a los municipios manchegos para reivindicar la opción sur (la que pasa por Almadén y Puertollano). Los regidores han protagonizado esta semana un encuentro en Don Benito y le han mandado un mensaje al Gobierno central: que sea Fomento quien decida qué trazado es el más conveniente. Pero la respuesta del Ministerio sigue siendo la misma.

MÁS OPINIONES / Por su parte, en La Siberia también mueven ficha. La semana pasada una manifestación de 4.000 vecinos pidió el desdoble de la N-430, o lo que es lo mismo, el trazado norte.

Ayer también hubo más declaraciones sobre cómo plantear el futuro de la A-43. El presidente de la Diputación de Badajoz y alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, subrayó que el proyecto final debe salir del acuerdo entre la Junta de Extremadura y el Estado. También pidió que esta infraestructura no se convierta en un enfrentamiento entre las dos comarcas.

Por su parte, la delegada del gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, defendió la propuesta del Ministerio de Fomento: deben ser las comunidades autónomas las que lleguen a un consenso sobre qué recorrido debe tener la Autovía del Levante.