Frío y acopio de botellas llevan la venta de butano en Extremadura a niveles de hace década y media

El intenso frío y el acopio de botellas que algunos consumidores han hecho ante el miedo a quedarse sin suministro si hay un nuevo confinamiento han hecho que la demanda de butano se dispare este mes en España. Una evolución a la que también ha contribuido el desmesurado precio que la electricidad ha alcanzado en el arranque del año. «Las trece factorías de gas licuado del petróleo (GLP) que tenemos a nivel nacional están al cien por cien, igual que nuestras más de doscientas agencias distribuidoras, que están a pleno rendimiento, y que los repartidores, que no dan abasto», resalta un portavoz de Repsol, la principal operadora de este mercado. De acuerdo con los datos facilitados por esta compañía, en Extremadura el pico de demanda en los primeros quince días de enero ha sido de «entre un 25% y un 30%» respecto al mismo periodo del año pasado. Esto supone aproximarse a los niveles de consumo que había hace una década y media en el mes de enero, según las series estadísticas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en las que se aprecia cómo este derivado del petróleo ha ido perdiendo peso paulatinamente en los últimos años por el crecimiento de otras fuentes de energía, como la electricidad y el gas natural.

En las primeras semanas del 2021 el avance de las ventas en Extremadura es porcentualmente menos significativo que en otras comunidades, las que se han visto más castigadas por la borrasca Filomena y en las que se han registrado temperaturas mucho menos elevadas y más problemas para poder circular por carretera. No obstante, también es cierto que Extremadura es la autonomía con un mayor consumo de este gas envasado per cápita. Solo de Repsol, el año pasado se comercializaron unos 2,8 millones de unidades, lo que supone casi tres por cada extremeño. Y en términos absolutos, apenas hay otras cuatro regiones por encima.

El aumento de demanda comenzó a dejarse sentir incluso antes de Filomena. Entre el 1 y el 8 de enero fue ya del 40% en todo el país en comparación a los mismos días del 2020. La situación se complicó con la borrasca. En algunas estaciones de servicio de la Comunidad Valenciana, Cataluña o Madrid, donde el abastecimiento «normalmente tardaba dos, tres o cuatro días en acabarse, ha habido veces que duraba horas. Había gente esperando al camión por el temor a quedarse sin energía». En Extremadura, se precisa desde Repsol, el suministro no ha registrado incidencias de importancia, y únicamente ha podido haber «algún retraso por circunstancias relacionadas con el reparto o la logística». En la comunidad autónoma esta firma cuenta con catorce agencias (siete en cada provincia), a las que se suman 140 estaciones de servicio (80 en Badajoz y 60 en Cáceres), donde también se comercializan sus bombonas.

«MENSAJE DE TRANQUILIDAD»

En cualquier caso, desde de esta firma se incide en mandar un «mensaje de tranquilidad. No hay ningún problema de stock, ni de falta de suministro. Solo un exceso de demanda que está generando en algunos puntos retrasos en los pedidos. No va a haber falta de bombonas de butano en ningún sitio».

Los camiones de Transportes Unidos Extremeños son los encargados de traer desde los centros de Huelva, Puertollano (Ciudad Real) y Pinto (Madrid) todas las botellas naranjas que se consumen en Extremadura. Habitualmente cuentan con 9 camiones propios, que en la campaña de invierno se refuerzan con otros tres de trabajadores autónomos. Una capacidad de transporte que estos días ha tenido que ampliar hasta los 18 vehículos en total para poder atender los pedidos. «Hacía 20 años que no veía estos niveles de venta», resume Javier Rodríguez, gerente de la empresa. «Cuando empezó el confinamiento en marzo se disparó mucho el consumo, porque la gente tenía miedo a quedarse sin gas, y se llenaron todas las botellas que había en el mercado, hasta las que estaban ‘escondidas’, pero al no hacer entonces tanto frío, esas botellas se llenaron pero se fueron gastando poco a poco. Ahora se está vendiendo casi lo mismo que en aquel momento pero es que, además, también se está consumiendo. La demanda es brutal», apostilla. En enero del 2020 esta empresa suministró 353.000 botellas, cifra que espera incrementar en torno a un 50% al cierre de este primer mes del 2021.

A pesar de los inconvenientes para cargar (la factoría de Pinto estuvo bloqueada varios días y la nieve también provocó la pasada semana cortes en la N-430, lo que dificultó la conexión con Puertollano), Rodríguez explica que solo ha habido «algún problema de retrasos en la zona norte de Cáceres», que se abastece habitualmente desde la planta madrileña.

Eso sí, también apunta que el cierre perimetral de los municipios extremeños se traducirá en una caída de la parte de la comercialización que corresponde a los consumidores portugueses que acuden a comprar bombonas a las localidades fronterizas, como Badajoz, Valencia de Alcántara, Olivenza o Villanueva del Fresno, al ser su precio en España mucho menor. El de la bombona regulada de 12,5 kilos es de 13,30 euros desde ayer, cuando se incrementó un 4,89%, sumando así su segunda subida consecutiva. Con todo, el coste sigue por debajo del marcado antes del inicio del estado de alarma, ya que en enero del 2020 era de 13,37 euros.

«Se ha notado un incremento importante del consumo», coincide Javier Rivero, gerente de Nevasa, una firma que distribuye butano por una treintena de localidades de la provincia de Cáceres (más una de la de Badajoz, San Vicente de Alcántara). Aunque la elevada demanda ha desbordado las previsiones, agrega que se ha podido seguir sirviendo a los municipios «con normalidad. Suministro no se ha dejado de tener y en absoluto ha habido desabastecimiento».

No solo el termómetro ha empujado al alza la venta de butano. También el temor de que la crisis sanitaria pueda derivar en un nuevo confinamiento y de no poder emplear estufas, calentadores o cocinas. «Hay gente que se asusta y pide más de lo que debería como pasó en su día con el papel higiénico y con otros productos, pero es absurdo porque en ningún momento vamos a dejar de suministrar, igual que nunca dejamos de hacerlo durante el 2020. En todos los puntos de venta hay bombonas suficientes y a domicilio se sigue repartiendo como siempre», remacha Rivero.

BALANCE DEL 2020

«El 2020 ha sido prácticamente igual que el 2019 en cuanto a ventas. Aunque sí se ha suministrado algo más a domicilio, a hostelería ha ido menos, así que al final el año ha sido prácticamente idéntico», apunta Javier Rivero, gerente de Nevasa a la hora de hacer balance de las ventas durante el pasado ejercicio. Esta compañía comercializa unas 250.000 bombonas anuales.

«En el 2020 tuvimos algo de bajada. Lo que más influye en nuestras ventas es el frío, y aunque se vendió mucho en marzo, hasta que la gente consumió todo el gas de las botellas que había comprado paso tiempo, y hemos tenido un verano muy flojo. Y luego frío no ha hecho hasta finales de diciembre», esgrime Javier Rodríguez, gerente de Transportes Unidos Extremeños. En noviembre la caída acumulada en botellas era del 8%, con unos 2,4 millones de envases comercializados hasta esa fecha.