Fruta y verdura en apoyo al campo

Los diputados de Ciudadanos mostraron ayer al inicio del pleno diferentes frutas y verduras del campo extremeño en apoyo a la reivindicación de los agricultores y ganaderos en defensa de unos precios justos. Los seis parlamentarios colocaron naranjas, tomates, espárragos, aceitunas y almendras encima de sus escaños. Unos productos que finalmente retiraron tras ser llamados al orden por la presidenta de la Cámara, Blanca Martín.

El portavoz de la formación naranja, Cayetano Polo, explicó después que el objetivo era hacer visible su apoyo a las reivindicaciones del campo y también poner el problema «en la agenda de los medios» para que el Gobierno no se olvide de los agricultores y ganaderos. Lo cierto es que este fue uno de los temas protagonistas en el pleno de ayer y no solo por esta anécdota: de las siete preguntas que se incluían en la sesión de control al gobierno, cuatro se referían a la agricultura: la protesta de Don Benito, el impacto de la subida del salario mínimo en el sector, la negocación de la nueva PAC y la uberización del campo.

Pese al gran interés de la oposición y «el delicado momento» que vive el campo extremeño, la consejera del ramo, Begoña García Bernal, no acudió al pleno. Un hecho que criticó la portavoz de Unidas Podemos, Irene de Miguel, que lamentó que «en unas semanas en las que los agricultores abren telediarios, (la consejera) haya decidido que es mejor no dar la cara». «Es una decepción pero no es una sorpresa», dijo.

En respuesta, la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, pidió «seriedad» ya que la ausencia de García Bernal se debió a que se encuentra en Berlín apoyando al sector hortofrutícola en la feria internacional Fruit Logistica 2020, la mayor del mundo en este ámbito. Además, Gil Rosiña afeó a UP que en Madrid gobierne con el PSOE y aquí busque «el titular y la foto fácil».